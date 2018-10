Elena Udrea și Alina Bica, filate de serviciul secret din Costa Rica

La nici două săptămâni după ce a devenit mămică, fostul ministru al Dezvoltării Regionale a ajuns, din nou, după gratii, alături de fost șefă Anti-Mafia.

Autoritățile din Costa Rica au pus în executare mandatele internaționale de urmărire prin Interpol, emise de cele din România. Fostul politician are parte de condiții de detenție extrem de grele, în închisoarea Buen Pastor. Avocatul Veronel Rădulescu susține că sunt șanse mici ca ea să fi e extrădată.

Elena Udrea și Alina Bica, cele mai cunoscute femei date în urmărire internațională de autoritățile române, au ajuns, din nou, în închisoare. Miercuri, fostul ministru al Dezvoltării Regionale și fosta șefă a DIICOT au ajuns într-o închisoare din Costa Rica. Elena Udrea a mai fost arestată în februarie 2015, iar Alina Bica, în noiembrie 2014, în România.

Surse din Poliția Română au precizat că cele două erau investigate, supravegheate şi monitorizate de autorităţile din Costa Rica. Ambele aveau notițe roşii de urmarire internațională prin Interpol, ca și infractorii extrem de periculoși, precum traficanții de droguri sau teroriștii, urmare a condamnărilor primite în România în dosare de corupţie.

Operațiunea Biroului Interpol din Costa Rica a fost organizată cu sprijinul serviciului lor secret, Direcția de Intelligence și Securitate (DIS). La ora 10.00, ora locală ( 19.00, ora României), Elena Udrea era pe o terasă din apropierea locuinței sale din San Jose, împreună cu fetița sa, Eva Maria, în vârstă de 10 zile, prietenul ei, Adrian Alexandrov și mama ei. La masă, ea a fost abordată de doi ofițeri care s-au recomandat ca fiind de la Interpol.

După ce i-au confirmat identitatea, Udrea a fost invitată să-i urmeze. Peste puțin timp, a ajuns în centrul de detenție pentru femei El Buen Pastor. Alina Bica a fost prinsă abia după patru ore, deoarece ofițerii Interpol nu aveau voie să intre în casa în care locuia și au așteptat să iasă din locuință. La ora locală 14.00, după ce s-a urcat în mașină, fosta șefă DIICOT a fost oprită în trafic și dusă în același centru de detenție. Udrea și Bica sunt în aceeași celulă, alături de încă o femeie, vorbitoare de limba română.

Oficiali din rândul autorităților române au precizat că Elena Udrea și Alina Bica sunt la dispoziția Tribunalului Penal din San José. Ele vor fi audiate de instanță, care urmează să dispună ce măsuri va lua împotriva lor. Dacă invocă cererile de azil, instanța ar putea să amâne extradarea. Tribunalul poate, însă, să aprobe arestarea, până când autoritatea pentru migraţie va decide dacă le acordă sau nu statut de azilant.

Dacă cererile de azil vor fi respinse, deciziile pot fi atacate în instanţă. Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a declarat că șansele ca aceasta să fie extrădată în România sunt zero. „Este posibil să se dispună o măsură de reținere provizorie. Va fi discutată și cererea de azil. Șansele de extrădare sunt zero. Am foarte multe argumente. Drepturile se referă la drepurile de protecție a copilului, iar această lege interzice separarea mamei de copil", a declarat Rădulescu.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu, în timp ce Alina Bica a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru favorizarea infractorului.