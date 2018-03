Elena Udrea și Alina Bica, fotografiate în Costa Rica. Reacția dură a Elenei

Elena Udrea a comentat în termeni duri, pe contul ei de Facebook, apariţia fotografiilor cu ea şi cu Alina Bica, afirmând că "în lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, protestarii pro Sistem au găsit ce să share-uiască". Conform postării, cele două ar fi la Taco Bar - Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile ar fi fost făcute duminică.

"În lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, protestarii pro Sistem au găsit ce să "share-uiască". Poze cu mine şi Alina în Costa Rica. Dacă ştiiam că interesează pe cineva, puneam eu fotografii zilnic. Chiar şi din cabinetul ginecologului", îşi începe Udrea comentariul, postând ea însăşi pozele prezente deja pe Facebook.

Ea spune că se va ocupa să existe un raport în imagini al prezenţei ei în Costa Rica. "Dar, ca să satisfac plăcerea unora de a mânca rahat şi pentru a-i scuti pe românii cu care ne intalnim pe la pizza să ne facă poze pe furiş, de maine mă ocup să aveţi un raport în imagini al prezenţei mele aici", încheie fostul parlamentar şi ministru.

Avocatul Alinei Bica a declarat recent la ICCJ că aceasta nu poate fi prezentă la instanţă pentru că are probleme medicale, care nu îi permit să vină în România. Elena Udrea a anunţat pe 17 februarie, la Antena 3, că este în Costa Rica, unde a mers pentru a vizita nişte prieteni şi unde intenţionează să mai rămână, ulterior, urmând să meargă în Grecia. Totodată, Udrea a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi speră să aibă doi băieţi.

"Costa Rica este o ţară frumoasă şi prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o ţară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am vizitat nişte prieteni foarte buni. Am găsit nişte vechi cunoştinţe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut Capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din ţară, dar când lucrurile par ascunse dau naştere la tot felul de scenarii", a spus Udrea.

Aceasta a explicat că intenţionează să mai stea, iar ulterior va merge la Atena pentru o procedură medicală. Udrea şi Bica au mai fost fotografiate în timp ce erau la cumpărături la Paris în februarie 2014, imaginile fiind făcute publice în octombrie 2014 de un site care a dispărut imediat după ce fotografiile au fost preluate în presă. De asemenea, erau prezentate documente de cazare a celor două la un hotel din Paris.