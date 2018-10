Energia electrica s-a scumpit alarmant pe pietele angro. Facturile urmeaza sa creasca

Niciodata, in ultimii 11 ani, n-a mai fost energia electrica atata de scumpa, pe pietele angro din Romania, la inceput de toamna. Iar asta inseamna ca atat consumatorii casnici, populatia, cat si intreprinzatorii trebuie sa se pregateasca sa achite facturi mai mari la curent.

In septembrie, un MWh (echivalentul a 1.000 de kilowati) a costat, in medie, 276 de lei, cu 13% mai mult decat in luna precedenta si cu aproape 40% mai mult decat in urma cu un an, potrivit datelor OPCOM, administrator al mai multor piete autohtone de energie.

Practic, in ultimii 11 ani, doar o singura data - in ianuarie 2017 - a fost energie electrica mai scumpa decat luna trecuta.

Poate ca o scumpire mai mica nu s-ar fi observat. Una de asemenea proportii, insa, n-are cum sa fie trecuta cu vederea, in conditiile in care urmeaza sa afecteze atat populatia, cat si pe intrerprinzatorii ale caror afaceri depind de alimentarea cu energie electrica.

De ce au crescut atat de mult preturile pe pietele angro, dar si cine va plati pentru asta, in perioada imediat urmatoare, a explicat pentru Ziare.com Catalin Dimofte, directorul de operatiuni al APURON, societate furnizoare de energie.

Scumpirea petrolului si cea a gazelor au anuntat cresterile de pret la curent

Specialistul spune ca scumpirea energiei electrice este, printre altele, o consecinta directa a cresterii, in intreaga lume, a preturilor altor resurse.

"Pretul barilului de petrol este acum cu aproximativ 45% mai mare decat era in urma un an. Si gazul s-a scumpit mult, in acest interval. Iar preturile acestor resurse influenteaza pretul energiei electrice.

Sigur, chiar si asa, sunt state in care energia e mai ieftina si tari in care aceasta e mai scumpa. Spre exemplu, piata noastra e interconectata cu cele din Ungaria, Slovacia si Cehia. Cu toate astea, in Romania si Ungaria, energia e mai scumpa decat in Slovacia si Cehia. De ce?

Din cauza ca la cehi, in primul rand (si intr-o mai mica masura la slovaci), ajunge, la preturi mici, asa-zisa "energie neagra" din Germania. Iata despre ce este vorba.

In ultimii ani, nemtii isi dezvolta productia de energie verde. Din pacate, pe langa faptul ca e scumpa, aceasta nu poate fi produsa decat in anumite conditii meteo. Daca nu bate vantul sau nu ai suficient soare, eolienele si panourile nu iti asigura necesarul de energie. Asa ca Germania merge, in paralel, si cu termocentrale alimentate cu gaz si carbune. Cand au nevoie de energia obtinuta prin aceste metode poluante, nemtii o folosesc. Cand nu au nevoie de ea, o exporta la preturi mici in Cehia, ramanand sa se bazeze doar pe cea verde.

Asa se face ca la cehi si slovaci energia electrica e mai ieftina, iar la noi si la maghiari e mai scumpa", ne-a explicat Catalin Dimofte.

Haosul politic si lipsa de viziune a autoritatilor favorizeaza scumpirile

Pretul energiei electrice creste, in Romania, si din cauza ca autoritatile noastre sunt complet lipsite de viziune si n-au reusit, in ultimii 28 de ani, sa organizeze asa cum trebuie sectorul energetic national.

"La noi este deja - s-o recunoastem - haos politic. Nimeni nu stie ce-i de facut. Nu avem nici macar o strategie energetica. Autoritatile trudesc acum la inca o varianta a acestei strategii, in ciuda faptului ca, in ultimii ani, au mai lansat in spatiul public altele doua, care nu au ajuns sa fie adoptate.

Din pacate, cu sau fara strategie, in productie nu se investeste suficient.

Spre exemplu, cine spera sa vada vreodata o centrala cu 4 reactoare la Cernavoda viseaza. Primul reactor urmeaza sa implineasca 23 de ani de functionare. Cat se va mai putea trage de el? Si al doilea reactor are mai bine de 10 ani de cand a fost dat in folosinta. In aceste conditii, chiar daca vreodata s-ar face inca doua reactoare - asa cum se incearca, fara succes, de atatia ani - va trebui scos din uz cel putin un reactor aflat acum in functiune. Si tot nu vom merge cu 4 deodata.

Ne mai putem baza pe capacitati perfomante - cum e centrala OMV de la Brazi si cum va fi centrala Romgazului de la Iernut - dar nici acestea nu vor produce suficient. Din acest punct de vedere, in lipsa unor investitii consistente in sectorul de productie, viitorul chiar nu arata bine deloc", a mai spus Catalin Dimofte.

Din pacate, e posibil ca si parte dintre putinii producatori de energie pe care ii avem sa tina intentionat preturile sus, in speranta unui castig mai bun. Spre exemplu, chiar in aceste zile, Consiliul Concurentei incearca sa afle daca nu cumva Hidroelectrica SA a profitat de pozitia sa pe piata pentru a mentine preturile energiei electrice la un nivel ridicat, in mod artificial.

Cui urmeaza sa ii creasca factura la curent

Directorul de operatiuni al APURON apreciaza ca un consumator casnic n-ar trebui sa fie impovarat de scumpirile la curent. Iata de ce.

"Multi furnizori si-au gandit contractele in asa fel incat consumatorului casnic sa ii perceapa un pret mai mare pentru energie, tocmai pentru a nu fi nevoit sa i-o scumpeasca prea des. Procedural e si complicat sa modifici atatea contracte.

De aceea, o crestere a pretului energiei pe pietele angro ii creste, de regula, consumatorului casnic factura cu 2-3-5 lei. E o suma care nu-l determina pe consumator sa isi schimbe furnizorul", spune Catalin Dimofte.

In schimb, in cazul intreprinzatorilor, cheltuielile cu electricitatea le-ar putea creste ingrijorator.

"In cazul consumatorilor industriali, lucrurile sunt putin mai nuantate. Cu siguranta ca toti vor resimti scumpirea electricitatii, dar in mod diferit.

In Romania, din totalul cheltuielilor pe care le are agentul economic, factura la electricitate reprezinta, in medie, doar 5%. Iar asta inseamna ca o scumpire cu 20-30% a energiei electrice nu-l va afecata foarte tare pe intreprinzator, per total.

Dar asta e valabil cand vorbim despre medie. Cine are un cabinet de contabilitate in care aprinde lumina nu va percepe scumpirea energiei electrice ca pe un soc. Altfel stau, insa, lucrurile in cazul unei fabrici de aliaje, sa spunem, in ale carei cheltuieli factura la curent reprezinta 40%-50%. Acolo, scumpirea energiei se va face simtita la modul serios", a mai spus specialistul consultat de Ziare.com.

Cu alte cuvinte, daca o firma cu cateva birouri va da cate sute de lei in plus la curent, o companie de tipul ALRO Slatina ar putea ajunge sa cheltuiasca milioane de lei in plus, pe energie electrica.

Din pacate, cheltuielile suplimentare cu energia electrica ale intreprinzatorilor se vor reflecta in pretul final al produselor si serviciilor acestora. Cu alte cuvinte, pana la urma, scumpirile tot il vor ajunge din urma si pe consumatorul final. Adica pe omul de rand, deja impovarat de toate celelalte scumpiri carora a trebuit sa le faca fata, in ultima vreme.