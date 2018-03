Epistola Sf. Apostol Pavel către romani si "Highway to Hell" de la AC/DC, corectă în proporţie de 96% din punct de vedere teologic

Această concluzie a fost trasă în urma unui studiu pe 800 de piese, realizat de Christian Copyright Licensing International.

Un studiu recent efectuat de Christian Copyright Licensing International pe nu mai puţin de 800 piese, confirmă faptul că celebrul hit AC/DC, Highway to Hell este corectă din punct de vedere teologic în proporţie de 96%, comparativ cu alte trupe care şi-au dat şi ele cu părerea despre cam cu e treaba cu diavolul.

"În timp ce majoritatea pieselor piese tind să aibă o imagine foarte anemică a păcatului şi o slabă înţelegere a Duhului Sfânt, conform cu studiile teologice ale Scripurii, Highway to Hell descrie o imagine foarte biblică a doctrinei iadului", a declarat un reprezentant al Christian Copyright Licensing International.

"Vocalistul Bon Scott pare că a avut o înţelegere foarte limpede a înclinaţiei naturale a omului spre păcat şi judecata inevitabilă a lui Dumnezeu."

În versurile "Don't need reason, don't need rhyme, Ain't nothing I would rather do / Going down, party time, My friends are gonna be there too" avem o imagine foarte clară descrisă în cel de al treilea capitol din epistola Sf. Apostol Pavel către romani.

Alte câteva piese din istoria heavy metal care s-au dovedit a fi destul de precise din punct de vedere teologic sunt The Number of the Beast - Iron Maiden, Master of Puppets - Metallica şi Symphony of Destruction - Megadeth.