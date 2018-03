Epuizati fizic si psihic, fenomenul "burnout" ii afecteaza peste jumatate dintre medicii romani

Medici putini, garzi epuizante, interventii multe, teama de esec si de a nu-ti pierde pacientul. Asta traiesc medicii din Romania zi de zi, iar acest stres prelungit se transforma, de cele mai multe ori, in sindrom "burnout". Adica epuizare fizica si psihica, neglijarea propriei stari de sanaate, ce poate culmina cu decesul.

Medicul Raluca Ungureanu este specialist ATI, la spitalul Coltea din Capitala. Abia a terminat cei 5 ani epuizanti de rezidentiat. Acum, munceste din greu ca medic specialist in anestezie si terapie intensiva. Locul in care viata si moartea se intalnesc cel mai des. Iar aceasta situatie de stres permanent, la care se adauga oboseala, programul haotic de viata si munca, duce la epuizare. Fapt confirmat si de catre medicii cu zeci de ani experienta in spate, dar care incearca sa tina situatia sub control.

Fenomenul de burnout inseamna epuizarea fizica si psihica, ce duce, inevitabil, la scaderea perfomantelor profesionale si creste riscul de eroare medicala. Cei care sufera de acest sindrom au viata afectata pe toate planurile, se lupta cu depresia si anxietatea. Foarte putini medici care ajung intr-o astfel de situatie aleg sa apeleze la colegii specialisti psihologi sau psihiatri. Un studiu al Colegiului Medicilor scoate la lumina faptul ca 55 la suta dintre medicii din Capitala sufera de burnout personal, 52 la suta de burnout profesional si 36 dintre acestia de de burnout legat de interactiunea cu pacientul. Un sfert din totalul medicilor sufera de toate cele trei tipuri de epuizare.