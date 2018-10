Este incredibil! Jurnalul in care isi tinea memoriile judecatorul Stan Mustata a disparut

Desfasurare neasteptata in ancheta deschisa dupa moartea judecatorului Stan Mustata, care s-a stins din viata dupa ce a fost mutat intre mai multe penitenciare. Jurnalul in care judecatorul Stan Mustata isi nota pataniile din detentie a disparut. Anuntul a fost facut chiar de avocatul fostului magistrat.

"Era un caiet in care facea un soi de scriere a etapelor prin care domnia sa a trecut, a ultimei perioade in care au existat o sumedenie de nereguli pe care urma sa le devoaleze in momentul in care se elibera conditionat. Insa acest caiet memorii la care lucra a disparut cu desavarsire. Este un aspect pe care l-am reclamat inca de la momentul ridicarii obiectelor de catre fiul dansului din Penitenciarului Jilava. Se pare ca s-a demarat o ancheta interna", a declarat avocatul, conform Antena 3.

Desi judecatorul Stan Mustata a acuzat inca din timpul procesului faptul ca sufera de un cancer devastator, judecatorii au decis fara suflet sa il arunce dupa gratii, doar pentru ca asa a ordonat Binomul SRI-DNA, care l-a ascultat in propria casa si, auzind ca acesta discuta cu niste cunoscuti ca nu sunt probe in dosarul "Telepatia" pentru condamnarea lui Dan Voiculescu, au decis sa il retina din instanta, in dimineata de 29 aprilie 2014, cu cateva minute inainte de a intra la termenul din procesul "Telepatia". Dupa arestarea lui Stan Mustata, dosarul "Telepatia" a fost repartizat peste noapte completului format din judecatorii Camelia Bogdan si Alexandru Mihalcea, promovati cu o zi inainte de la Tribunalul Bucuresti, la Curtea de Apel Bucuresti, dosarul "Telepatia" fiind primul lor caz pus in brate sa il rezolve in regim de urgenta, in plina vacanta judecatoreasca, desi era imposibil ca in 24 de ore niste judecatori sa poata citi o remorca de volume ale dosarului.