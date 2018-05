Esti Foc, Apa, Aer sau Pamant? Afla ce sa mananci ca sa fii sanatos

Cele 12 zodii sunt impartite in patru semne zodiacale, gratie trasaturilor similare care le caracterizeaza. Astfel, Berbecii, Leii si Sagetatorii sunt semne de Foc, caracterizati prin energie si vitalitate. Semnele de Aer (Gemeni, Balanta si Varsator) sunt reactive la stimuli externi. Racii, Scorpionii si Pestii sunt semne de apa, caracterizati prin schimbari emotionale. Semnele de Pamant (Taur, Fecioara, Capricorn) sunt caracterizate prin stabilitate si rezistenta.

Astrologii spun ca in functie de aceste caracteristici, reprezentantii celor patru semne zodiacale ar trebui sa fie atenti si la dieta lor si sa consume numai alimentele compatibile cu aceste caracteristici.

Semnele de Foc: Berbec, Leu, Sagetator

Focul ii domina si ii predispune catre temperaturi ridicate, insa gratie lui au un metabolism bun, sunt feriti de virusi, bacterii si ciuperci.

Prea mult Foc

Cand elementul Foc este in exces, nativii acestor zodii au tendinta sa "explodeze", sunt furiosi, nerabdatori. Astfel sunt predispusi la boli precum hipertensiunea arteriala, ulcere si inflamatii.

Dieta

Alimente bune: cereale, legume radacinoase

Alimente de evitat: alimente condimentate, carne rosie

Remedii: plante precum musetel, valeriana, gura lupului.

Prea putin Foc

Cand Focul nu este suficient, digestia este prea inceata.

Dieta

Alimente bune: lamaie, iaurt, legume cu frunze verzi, mustar

Alimente de evitat: carne, lapte

Remedii: stimulenti digestivi - cuisoare, piper, scortisoara, usturoi, ghimbir.

Semnele de Aer: Gemeni, Balanta, Varsator

Aerul stimuleaza sistemul nervos si sistemul circulator, functionarea aparatului locomotor, aparatului urinar si aparatului respirator.\

Prea mult Aer

Cand elementul Aer este in exces, nativii actor semne zodiacale sunt agitati, nu pot dormi si ii ajuta foarte mult exercitiile de relaxare.

Dieta

Alimente bune: nuci, crutoane, legume preparate la abur

Alimente de evitat: cereale, radacinoase, preparate cu drojdie, zaharuri rafinate

Remedii: enzime care sa ajute la absorbtia nutrientilor.

Prea putin Aer

Cand Aerul este insuficient, apar stari de moleseala, scade nivelul mineralelor precum calciu, magneziu etc.

Dieta

Alimente bune: ginko, piper, usturoi, ghimbir, iaurt, kefir

Remedii: radacina de papadie.

Semnele de Apa: Rac, Scorpion, Pesti

Apa stimuleaza sistemul reproducator si sistemul limfatic, facand nativii acestor semne zodiacale foarte sensibili la mediul inconjurator.

Prea multa Apa

Cand elementul Apa este in exces, nativii acestor zodii sunt predispusi la digestie lenta, retentie de apa, kilograme in plus.

Dieta

Alimente bune: legume preparate la abur, fasole, mazare, fructe

Alimente de evitat: dulciuri, lactate, alimente grase, produse preparare cu drojdie

Remedii: salvie, busuioc, cimbru, patrunjel, usturoi.

Prea putina Apa

Cand elementul Apa este scazut, nativii zodiei au probleme cu eliminarea toxinelor din organism, absorbtia insuficienta a nutrientilor.

Dieta

Alimente bune: grau, orez, ovaz, alge marine, produse lactate

Remedii: lemn dulce, miere, sucuri naturale de fructe.

Semnele de Pamant: Taur, Fecioara, Capricorn

Elementul Pamant guverneaza sistemul osos, reproducator si regenerarea tesuturilor.

Prea mult Pamant

Cand elementul Pamant este in exces, nativii acestor zodii au metabolismul lent, kilograme in plus si tendinta spre sedentarism.

Dieta

Alimente bune: legume preparate la abur, fructe, salata de fructe, sucuri de fructe, condimente, supe si ceaiuri

Alimente de evitat: alimentele grele

Remedii: condimente amare si picante, ghimbir, piper.

Prea putin Pamant

Cand elementul Pamant este scazut, nativii zodiei au tendinta de a-si ignora nevoile si au nevoie de elemente de rutina care sa le stabilizeze programul si sa le confere sentimentul de securitate.

Dieta

Alimente bune: carne, cartofi, cereal integrale, radacinoase, lacatate, legume preparate la abur, branza, unt, zahar si ulei.

Alimente de evitat: alimentele crude, fructe

Remedii: alge marine, minerale, ginseng, astragalus.