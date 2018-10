Executorii judecatoresti, luati in vizor de Ministerul Justitiei. Se va schimba legea

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de executor judecatoresc. Potrivit expunerii de motive, proiectul este parte a obiectivului strategic privind optimizarea cadrului legislativ si institutional pentru organizarea si exercitarea profesiilor juridice organizate in mod autonom.

"Proiectul de lege supus spre aprobare, care cuprinde norme juridice privind organizarea profesiei de executor judecatoresc, se inscrie in demersul asumat de Ministerul Justitiei, mai amplu, de modernizare a statutului profesiilor juridice si conexe sistemului judiciar, urmarind consolidarea statutului acestora, cresterea profesionalismului tuturor categoriilor de personal afectate profesiilor juridice conexe, precum si intarirea formelor de raspundere in cadrul fiecarei profesii", se arata in expunerea de motive.

Conform aceleiasi surse, proiectul de act normativ a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a solutiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justitiei, in urma constatarii unor disfunctionalitati in gestionarea activitatii desfasurate de executorii judecatoresti, care in prezent este reglementata de Legea 188/2000.

Printre cele mai importante aspecte care urmeaza sa fie reglementate si reformate prin noul proiect de lege se numara prevederile referitoare la competenta executorilor judecatoresti (o reglementare mai riguroasa a competentei materiale si teritoriale, o delimitare mai clara a actelor ce pot fi indeplinite si a conflictelor de competenta), dar si dispozitiile referitoare la dobandirea calitatii de executor judecatoresc.

"A fost eliminata conditia cetateniei romane pentru accesul in profesie, potrivit proiectului urmand a putea deveni executor judecatoresc orice cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene, cu domiciliul sau resedinta in Romania. (...) Proiectul modifica substantial dispozitiile actuale referitoare la stagiul de pregatire teoretica si practica al executorilor judecatoresti stagiari, acesta urmand a cuprinde sase luni de pregatire teoretica (...) si un an si sase luni de pregatire practica in cadrul biroului executorului judecatoresc coordonator desemnat", se mentioneaza in expunerea de motive.

In proiectul de act normativ au fost introduse si o serie de prevederi pentru asigurarea unei gestionari si evidente mai eficiente a celor care exercita profesia, o noutate fiind Registrul National de Evidenta a Executorilor Judecatoresti.

"Astfel, executorii judecatoresti sunt obligati ca, dupa numire, sa isi inregistreze sediul biroului individual in Registrul National de Evidenta a Executorilor Judecatoresti, iar dupa inceperea activitatii, sa isi inregistreze orice modificare a modului de organizare si functionare a activitatii. Tot ca noutate, in anumite situatii, este prevazuta posibilitatea infiintarii unor sedii secundare aflate in localitati din circumscriptia judecatoriei pe raza careia executorul judecatoresc isi are sediul principal", precizeaza Ministerul Justitiei.

Proiectul modifica si prevederile referitoare la suspendarea si incetarea calitatii de executor judecatoresc, dispozitiile privind atributiile, drepturile, obligatiile si incompatibilitatile, consolidand institutia raspunderii disciplinare in cadrul profesiei. Daca va fi adoptat, proiectul va avea ca efect abrogarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.