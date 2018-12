Există un erou în fiecare dintre voi! Gala voluntarilor din Romania

Putina lume stie ca in tumultuosa lume a medicinei nostre, cea care este cand clamata, cand blamata, exista si oameni inimosi, atat intre medici, dar mai ales in jurul acestora. De pilda nu prea se stie ca si la noi, in Romania, voluntariatul exista si inca functioneaza destul de bine, chiar daca, deocamdata, din punct de vedere mediatic se afla in underground.

Exista un concurs anual de voluntariat, exista si o gala anuala a voluntariatului. Toate aceste amanunte mai putin stiute pot fi consultate de cititorii nostri pe siteul dedicat. Noi citam din preambulul acestei pagini de net pe care va invitam s-o parcurgeti pentru a afla despre acesti oameni minunati: "Voluntarii din programul 'Există un erou' sunt la datorie oriunde şi oricând. Deşi limita de alertare este restransă momentan doar la teritorul Bucureşti-Ilfov, ei intervin oriunde observă o urgenţă medicală. Avem voluntari in echipă care au intervenit la accidente pe drumurile naţionale, ba chiar şi la incidente din alte ţări. Acești oameni fantastici sunt pregătiţi oricând pentru a interveni ȋn cazul unei catastrofe cu victime multiple. Echipa actionează după o alertare de tip 'plan roşu' pe care atunci cand o primesc se ȋndreaptă ȋn cel mai scurt timp către locul incidentului. Toată activitatea acestor voluntari are o motivaţie pur sufletească, dorinţa de a ajuta fiind un factor mobilizator extraordinar.​"