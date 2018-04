Facebook, masura importanta dupa scandalul Cambridge Analytica. Toti utilizatorii sunt vizati

Facebook vine cu noi schimbari, dupa scandalul Cambridge Analytica, masuri care ii vor viza pe utilizatorii sai din toata lumea. Compania a decis sa-si modifice din nou algoritmul pe baza caruia sunt ordonate postarile din newsfeed, de data aceasta pentru a face loc mai multor stiri cu caracter local.

Schimbarea a fost anuntata de Mark Zuckerberg la inceputul anului si de atunci a fost activa pentru Statele Unite. Acum, aceasta este extinsa pentru toate regiunile si toti utilizatorii retelei sociale. Ca urmare a criticilor care acuzau Facebook ca s-a politizat prea mult, compania americana a decis sa reduca importanta continutului marilor publicatii in cadrul algoritmului de rankare si sa aduca mai sus stiri ale publisherilor locali.

Asta inseamna, de exemplu, ca utilizatorii Facebook din Bucuresti ar trebui sa vada mai multe stiri de la publicatiile din sau din apropierea orasului si mai putine de la The New York Times sau The Washington Post (daca le urmaresc). In momentul anuntarii schimbarii, Mark Zuckerberg spunea ca „stirile locale ne ajuta sa intelegem mai bine problemele comunitatii noastre si deciziile care ne influenteaza vietile".