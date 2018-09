Fake news-ul lui Dragnea, demontat de un document privind protocoalele încheiate de TVR

O listă cu toate protocoalele încheiate de TVR cu alte instituții demontează fără drept de apel diversiunea lansată de președintele PSD Liviu Dragnea sâmbătă seara. Dragnea le-a spus sâmbătă jurnaliștilor că DNA a încheiat un protocol de colaborare inclusiv cu TVR.

Dragnea a alimentat psihoza protocoalelor - diversiune ieftină prin care-și jusitifică reviziuirea sentințelor ca să scape de condamnarea penală - chiar și în conferința de presă de sâmbătă seara, dominată de atacul la baionetă al Gabrielei Firea împotriva sa. Dragnea a susținut că DNA ar fi încheiat un protocol (document prin care se armonizează legi și atribuții ale unor instituții cu legi diferite de organizare tocmai pentru ca viitoarea colaborare să fie pe deplin legală; cel mai adesea pentru că legea nu ar permite altfel nicio colaborare neprevăzută explicit în lege) inclusiv cu TVR. Nimic mai fals. Dacă dorea să afle adevărul, Dragnea l-ar fi aflat dintr-un document remis de TVR încă din 22 august. Dar cum ar mai fi putut alimenta un fals ordinar cu titlu de mare informație pe care a pus el mâna?

30 de protocoale a încheiat televiziunea publică, dar niciunul nu are vreo legătură cu DNA.

Pe lista comunicată de TVR, la data de 22 august, Andreei Drugus, cititoare G4Media.ro, se regăsesc protocoale încheiate cu instituții ca Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență, Academia de Poliție, MapN sau Patriarhia Română, dar niciunul dintre protocoale nu se referă la DNA. Singurul care are tangență cu justiția este un protocol încheiat în 2017 de televiziune cu Curtea de Apel București pentru punerea la dispoziția SRTV, cu titlu gratuit, a unei săli de judecată în vederea realizării unor materiale video.

Răspunsul TVR este semnat de Adela Știrbescu, coordonator cu atribuții de director cabinet al președintelui televiziunii și de Laurenția Axente, de la serviciul de comunicare. (Vezi documentul integral aici)

"Am auzit că este protocol între DNA şi TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, dacă e aşa e un lucru grav. Şi dacă am auzit chiar aş vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informaţia este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituţie judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci?", a spus Liviu Dragnea.

"E grav dacă există la TVR un asemenea protocol. Şi dacă conducerea TVR ştie că este un asemenea protocol şi tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.