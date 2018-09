Familia l-a dat dispărut pe contabilul unei primării: Omul e de negăsit de pe 11 septembrie, ziua în care Curtea de Conturi a venit în control

Contabilul Primăriei Şiştarovăţ, din judeţul Arad, a fost dat dispărut de familie, iar Poliţia a publicat un anunţ, marţi, cu fotografia sa şi date despre fizionomie, însă colegi de-ai săi spun că acesta a plecat brusc de la birou, cu doar o jumătate de oră înainte de a sosi o echipă de control a Curţii de Conturi, în urmă cu o săptămână. Bărbatul îşi lăsase pe birou telefonul personal şi cheile, iar dulapurile cu documente şi uşa biroului au rămas descuiate.

Conform anunţului publicat de Poliţia Judeţeană Arad, "la data de 11 septembrie a.c. a dispărut, de pe raza localităţii Şiştarovăţ, Blaguescu Dănuţ, de 51 de ani". "Bărbatul are următoarele semnalmente: 1,70 m., 65 de kg., păr blond, ochi albaştri. La data dispariţiei bărbatul purta pantaloni de culoare închisă, tricou culoare gri cu dungi galbene, iar în picioare avea pantofi negri. Persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la depistarea bărbatului sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie", se mai arată în anunţ.

Primarul comunei Şiştarovăţ, Marinel Jurjescu, a declarat pentru News.ro că persoana dispărută este contabilul instituţiei, care nu a mai fost văzut chiar din ziua începerii unui control al Curţii de Conturi.

"Eu îl cunosc de când sunt primar, de două mandate, e un om calm, necăsătorit, nu ne-a provocat nicio problemă. Nu ştim ce s-a întâmplat, nu am mai reuşit să-l contactăm. Nu ştim dacă are sau nu legătură cu acest control şi nici nu ştim să avem probleme în contabilitate", a spus primarul. Verificarea Curţii de Conturi este una periodică şi are loc o dată la trei ani, conform angajaţilor Primăriei Şiştarovăţ, scrie news.ro.

Unii dintre aceştia au declarat pentru News.ro că Blaguescu a fost văzut, în 11 septembrie, la începerea programului de lucru, respectiv la ora 08.00, însă la momentul sosirii echipei de control, la ora 08.30, era deja dispărut. "Şi-a lăsat pe birou telefonul personal, cheile, iar biroul era descuiat, la fel şi dulapurile cu documente", a spus un angajat.

Familia sesizase dispariţia la Poliţie chiar în 11 septembrie, însă iniţial nu a fost de acord cu mediatizarea cazului, astfel că Poliţia a publicat informaţiile abia după o săptămână.