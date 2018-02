Familie, spulberata pe trecerea de pietoni. Un copil de doi ani a murit

Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.

Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput sa acorde primul ajutor victimelor.

Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare deoarece copilul, in varsta de aproximativ doi ani, era in stop cardiorespirator. In ciuda eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Tatal sau era inconstient, fiind transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta in stare critica, iar bunica suferise fracturi la picioare, fiind de asemenea dusa la unitatea medicala.

In urma primelor cercetari, autoritatile au stabilit ca accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni, iar cel mai probabil copilul se afla in bratele tatalui atunci cand masina i-a lovit. Autoturismul era condus de un tanar de 22 de ani, care nu consumase bauturi alcoolice.