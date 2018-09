Fata unui milionar a murit dupa ce a mancat un sandvis, pe aeroport

O adolescenta in varsta de 15 ani a murit, dupa ce a mancat un sandvis cu anghinare, masline cu pasta Tapenade. Natasha s-a imbarcat in cursa spre Nisa, iar pe aeroport a comandat un sandwich de la fast food-ul Pret a Manger.

In timpul zborului, tinerei i s-a facut din ce in ce mai rau, iar tatal sau, proprietarului lantului de magazine Wow Toys, a incercat sa o salveze administrandu-i o solutie injectabila impotriva alergiilor. Insa, tanara a murit intr-un spital din Franta. O ancheta a fost deschisa in acest caz, potrivit The Sun.