Fenomen inexplicabil intr-o biserica din Romania. Ce patesc credinciosii care vin aici

Biserica de piatra Letca Noua din judetul Giurgiu este un adevarat loc de pelerinaj pentru crestinii ortodocsi. Lacasul, construit de mitropolitul Nifon in 1867, adaposteste ceva unic. Este vorba despre o icoana a Maicii Domnului, care plange mir, si despre care se spune ca este vindecatoare de boli si tamaduitoare de suflete.

Povestea spune ca un tanar din sat a gasit icoana, veche de 200 de ani, in urma unui vis ciudat. Se facea ca un batran in straie albe il indruma catre Icoana Sfanta spunandu-i ca aceasta nu va fi gasita decat de cel cu sufletul curat si cu credinta cea mai mare in Dumnezeu. Dimineata tanarul nu stia ce sa creada: fusese vis sau realitate. Dar visul din spusele celor care sunt acolo zi de zi s-a dovedit a fi realitate. Icoana de lemn a Maicii Domnului cu Pruncul in brate a fost pusa intr-un iconostas prin grija oamenilor si Maica Domnului isi arata mila fata de orice credincios i-a cerut vreodata ajutorul.

‘Icoana are o vechime de aproape o suta de ani si a fost adusa aici din fosta bisericuta de lemn din cimitir, aproape de finalizarea lucrarilor de pictura din biserica de astazi, lucrari realizate de pictorul Tattarescu si ucenicii sai. Multi crestini care au venit cu credinta au primit binecuvantare sufleteasca si trupeasca, foarte multe familii care s-au rugat au primit prunci si vin mereu acum, pentru a multumi', a declarat parohul bisericii din Letca Noua, preotul Nicoale Edmond Popa. Biserica, denumita si astazi de locuitori Manastirea lui Nifon, a fost cladita aici intre anii 1864-1867 pe cheltuiala acestuia.

Pictura bisericii a fost executata in ulei in stil neoclasic intre anii 1866-1867, de pictorul Gheorghe Tattarescu, fapt pentru care biserica a fost declarata monument istoric. Intre anii 1927-1929, biserica a fost complet renovata, a fost dotata cu obiecte noi de cult si a fost resfintita de catre Prea Sfintitul Episcop Tit Targovisteanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucurestiului. In anul 1952, fiind complet afumata, pictura a fost spalata de pictorii Nicolae Stoica si Gheorghe Vanatorul din Bucuresti.