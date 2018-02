Circula pe Internet o reclama mascata la un produs sub titulatura PROGRAMA NAȚIONALĂ PENTRU COMBATEREA BOLIILOR APARATULUI LOCOMOTOR. Cel mai grav este ca pagina pare sa aiba girul Ministerului Sanatatii, iar campania pare a fi una nationala, conform titulaturii.

In realitate este vorba despre o pagina falsa ca si cand ar fi a Ministerului Sanatatii, cu un interviu cu un "renumit" parinte al kinetoterapiei - Vasile Didic - care a "scos" oameni din scaunul cu rotile, iar apoi este vanduta o crema-minune pentru articulatii. Fireste ca pagina respectiva este construita special pentru a induce in eroare. Respectivul "site" poate fi accesat AICI sau AICI. Sute de pacienti care doresc sa se vindece de probleme ale aparatului locomotor, pacaliti de aspectul oficial al paginii de web, platesc in avans pentru o crema care in niciun caz nu poate vindeca o afectiune de tip mecanic, care tintuieste persoana in scaunul cu rotile, chiar daca acest fapt este sustinut de inexistentul Vasile Didic, prezentat ca - nici mai mult, nici mai putin, decat - "fondatorul kinetoterapiei contemporane".

Mesajul de intampinare de pe falsa pagina a Ministerului Sanatatii e ticluita de la inceput ca sa escamoteze adevaratul scop: "Cu o lună și jumătate în urmă, s-a încheiat programa națională 'România Sănătoasă' de combatere a tulburărilor aparatului locomotor. Acest proiect a permis românilor să-și redobândească sănătatea articulațiilor, Europa este următoarea la rând. Acum, în cadrul programului, orice locuitor al Europei poate fi vindecat cu o reducere de 70%! Mai detaliat despre programul național 'România Sănătoasă' am rugat să ne relateze doctorul în științe medicale, profesor, medicul șef Vasile Didic al clinicii de ortopedie şi vertebrologie 'COLOANA MEDICALĂ' din București." La o privire mai atenta se observa, insa, cum se amesteca România in problemele Europei, iar programa "ministerului" asigura pacientii de pe intregul continet. Dar pacientul este atras de aparenta autenticitate a programei si de reducerea promisa de 70%.

O imensa minciuna, ambalata sub o poleiala de "adevar". Caci despre "medicul si profesorul" Vasile Didic, daca se cauta informatii pe Google nu aflam nimic, doar ca exista un pictor destul de cunoscut la Chisinau cu numele asta, in rest numai linkuri cu reclama mascata si fake-news. Tot pe net gasim si "marturii" legate de crema-minune, menite sa intareasca impresia autenticitatii produsului oferit prin Ministerul Sanatatii, ca si declaratii ale unor utilizatori inexistenti care ar fi folosit produsul si s-ar fi vindecat in mod miraculos. Mecanismul de inducere in eroare a publicului legat de afectiuni medicale se cheama in strainatate "fake-medicine" si a determinat actiuni in forta ale statelor occidentale pentru combaterea acestui gen de infractiuni care pun in pericol sanatatea publica.

Problema e ca lumea crede in acest demers ilegal, dar si imoral, si ca in locul recuperarii propriu zise - recomandata de intitutiile medicale - e suficient sa iei o crema de 159 de lei si gata! Fireste, crema ii imbogateste pe sarlatani in detrimentul tratamentului real. Iar faptul ca se foloseste o pagina falsa a Ministerului Sanatatii este o infractiune, o fapta penala, dar cu autori greu de identificat pentru ca pagina este hostata pe servere din strainatate, cu autor necunoscut. Plata se face fie cu cardul (si atunci risti sa nu primesti nimic in schimb), sau ramburs, situatie in care primesti (in cel mai fericit caz) 40 de grame de crema gen "galbenele" la 159 de lei, un unguent care in farmacii este maximum 6 lei.

Si asa se face indirect un mare deserviciu recuperarii medicale autentice - fizioterapia si a unei importante componente a acesteia, kinetoterapia - pentru ca se gasesc destui creduli sa dea curs acestei inselatorii. Mai grav este ca nimeni nu sesizeaza acest gen de afaceri pus pe seama Ministerului Sanatatii, afaceri de fake-medicine care s-au raspandit si pe internetul romanesc. Nu este singurul caz de acest tip. Ne-am adresat Ministerului Sanatatii, oficial, sa aflam un punct de vedere, dar si despre o eventuala actiune de combatere a fenomenului, alaturi de institutii abilitate de la noi din tara care sa poata da de urma infractorilor electronici, chiar daca folosesc o cascada de servere-fantoma.

Nu am primit niciun raspuns la adresa noastra oficiala, semn ca Ministerul Sanatatii nu e interesat sa combata acest tip de infractiuni. Neoficial, din serviciul de comunicare al MS am obtinut un soi de parere: "Am incercat in trecut o astfel de actiune, dar s-a dovedit extrem de greu sa tinem legatura si sa mobilizam persoanele abilitate in astfel de investigatii, care n-au ajuns la niciun rezultat. Ni s-a explicat ca adresele de net la care sunt mascate aceste servere se schimba frecvent si sunt purtate prin intreaga lume ca e greu sa fie depistate in realitate si oricum daca am gasi una din retele ar aparea imediat o alta, asa ca am renuntat si noi.", ni s-a spus de catre sursa care a dorit sa-si pastreze anonimaul, nefiind un raspuns oficial al ministerului.

Ministerul Sanatatii, care, iata, a abandonat lupta inainte de a o incepe, nu face nici educatie in domeniu. Nu explica pacientilor prin varii mijloace de informare sa nu mai creada in astfel de inselatorii, sa semnaleze minciuna. Nu explica nici ca singura metoda de recuperare este cea institutionalizata la nivel national, prin centre acreditate de recuperare medicala. Iar aici nu mai depinde de terte institutii, care sa-i urmareasca pe infractori prin obscure coclauri asiatice. Aici tine strict de comunicare, de departamentele oficiale ale ministerului cu pricina, condus de Sorina Pintea, care cu o luna in urma declara ca va face reforme radicale in domeniul sanatatii. Vom vedea.

Intre timp, zeci, sau sute de pacienti, cu afectiuni grave locomotorii, prefera sa cumpere creme inutile in loc sa se adreseze institutiilor specializate in recuperare medicala, intrucat cred ca prin pagina respectiva participa la PROGRAMA NAȚIONALĂ PENTRU COMBATEREA BOLIILOR APARATULUI LOCOMOTOR. In loc sa fie lecuiti, cei care apeleaza la crema-minune pot ramane schiloditi pe viata, pentru ca doar o recuperare medicala facuta corect, in institutii specializate, poate aduce refacerea organizmului functie de limitele impuse de fiecare afectiune in parte. Iar acest non-combat al Ministerului Sanatatii nu face in niciun caz bine, chiar daca este tinut sub tacere.