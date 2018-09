Fetele rele ale zodiacului. Iubesc aventura si sunt greu de prins in plasa daca nu vor ele asta

Sunt indraznete, pline de energie si mereu dornice de noi experiente. Vorbim despre fetele „rele" ale zodiacului, cele care fac numai ceea ce vor si nu pierd nicioadata. Caci stii cum se spune, „Fetele bune ajung in Rai, fetele rele ajung unde vor".

Berbec

Tupeul, indrazneala o ajuta sa ajunga acolo unde isi doreste. Caci daca femeia din zodia Berbec si-a pus ceva in minte, nimeni si nimic nu ii sta in cale. E ambitioasa, capoasa chiar si nu se gandeste de doua ori inainte sa actioneze. Iubeste in ritm alert si cu o pasiune uimitoare. Egoul sau nemasurat o transforma intr-o persoana dependenta de atentie. E recunoscuta pentru firea directa si pentru felul in care sar peste amabilitati si trece direct la subiect.

Leu

Femeia Leu e curajoasa si se aventureaza fara teama acolo unde e mai greu de razbatut. E individualista si poate de aceea si este considerata rea. Nu se lasa usor intimidata, are o mare forta interioara, este indrazneata si baietoasa. Aceasta femeie e nascuta pentru a domina si ii place sa fie deasupra tuturor, cu orice pret. In dragoste, ea e cea care paraseste caminul conjugal atunci cand partenerul nu o mai ridica in slavi si cand nu ii mai hraneste egoul nemarginit.

Sagetator

E impulsiva, iar cand isi doreste foarte mult ceva va da dovada de o ambitie rara. Isi asuma greselile si esecurile nu ii stau in cale pentru a merge mai departe. Are nevoie de atentie si e mereu gata sa incerce lucruri noi. Ramane loiala partenerului sau numai daca acesta ii intelege nevoia de libertate. Comunicarea este esentiala pentru ea, asa ca partenerul trebuie sa ii mentina interesul treaz prin conversatii inteligente si chiar cu aluzie sexuala.