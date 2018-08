Fetita care si-a ucis bunica a disparut din nou

Fata de 13 ani, care in urma cu doua saptamani si-a injunghiat bunica, a fost data in urmarire nationala. Fata fugise de acasa, imediat dupa incident, insa a fost gasita si dusa la un centru pentru minori. Ieri a reusit sa fuga de acolo, iar politistii oradeni sunt acum pe urmele ei. Se pare ca fata a profitat de neatentia persoanelor care o supravegheau in timp ce se aflau pe holurile institutiei. Aflata la parterul cladirii, fata nu a stat pe ganduri si s-a facut nevazuta.

Mama a aflat de disparitie de la un un cunoscut care ar fi vazut fata pe strazile din oras. Fuga fetei a fost confirmata mai apoi si de politisti, dar si de reprezentantii DGASPC Bihor. Acum oamenii legii au dat fata din nou in urmarire generala. Fata de 13 ani si-a injunghiat bunica acum 2 saptamani cu 20 de intepaturi de cutit, iar apoi a fugit de acasa. Timp de mai bine de o saptamana, politistii au cautat-o s in noaptea de joi spre vineri, cand a fost gasita si dusa in centrul pentru minori.