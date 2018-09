Filmat in direct in momentul in care i-a dat plicul cu bani unui politist din Iasi! Totul a pornit de la o simpla oprire in trafic!

De la o simpla oprire in trafic a ajuns la un necaz cat casa. Asta pentru ca a incercat sa-i cumpere bunavointa politistului care l-a oprit. Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au intervenit si l-au condamnat pe Madalin Dumitru Botez la o pedeapsa de un an si patru luni de inchisoare pentru dare de mita.

De asemenea, tanarul de 25 ani a incasat si patru luni de inchisoare pentru conducere fara permis. Astfel, pedeapsa totala stabilita de judecatori pentru Madalin Botez este de un an, cinci luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare sub supraveghere.

Peste toate acestea, tanarul va fi supus unui program de reabilitare si de monitorizare din partea Serviciului de Probatiune Iasi. Judecatorii l-au mai obligat pe Madalin Botez, prin aceeasi sentinta, sa munceasca in folosul comunitatii pentru o perioada de 60 de zile la Primaria Cozmesti sau la Scoala Generala din aceeasi localitate.

Acest dosar a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunal dupa ce procurorii ieseni au intervenit ca urmare a denuntului facut de politistul care l-a oprit in trafic pe Botez. Procesul s-a terminat destul de repede, intr-un singur termen de judecata. Decizia pronuntata ieri de magistratii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva.

Incidentul a avut loc in luna octombrie 2017. Madalin Botez se afla la volanul unui autoturism si a fost oprit in trafic la un control de rutina. In acest context, nu a putut sa-i inmaneze politistului permisul de conducere pentru ca nu-l avea. Ii fusese suspendat anterior. A incercat sa dea la pace cu politistul atunci pe loc, insa nu prea i-au iesit planurile. A folosit toate strategiile pentru a-l convinge pe politist sa fie mai indulgent, dar, acesta din urma nu a cedat sub nicio forma.

Astfel, tanarul i-a promis suma de 400 de lei daca il va scapa de dosarul penal care urma sa fie deschis pentru conducere fara permis. Cand a auzit propunerea lui Botez, omul legii ar fi refuzat categoric banii oferiti. Cel putin asa sustin procurorii in rechizitoriu. Intre timp, a anuntat imediat Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi cu privire la faptul ca i s-a oferit mita.

Ulterior, pe data de 17 octombrie 2017, tanarul a revenit la politist cu un plic in care se afla suma de 700 de lei. Este cel putin bizar modul in care s-au derulat faptele pentru ca, daca politistul s-a fi opus categoric din prima primirii banilor, nu ar mai fi avut logica actiunea mituitorului de a-l cauta ulterior pentru a-i da banii. Informatii detaliate cu privire la aceasta situatie vor fi aflate ulterior, dupa ce judecatorii isi vor motiva sentinta data ieri.

Cert este ca procurorii au organizat un flagrant ca la carte si au surprins exact momentul oferirii banilor. Intreaga scena a fost filmata de o camera video ascunsa.

"Pe data de 17 octombrie 2017, inculpatul a revenit cu un plic în care se afla suma de 700 de lei, ce urma a-i fi remisa politistului. Inculpatul a fost prins în flagrant", au precizat procurorii.