Firea ia bani de la consolidarea clădirilor cu risc seismic și-i dă la Catedrala Mântuirii

Primarul General Gabriela Firea a declarat, joi, la ședința Consiliul General al Municipiului București (CGMB), că acordarea a încă două milioane de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului este importantă, mai ales în anul Centenar.

"În perioada 2011- 2016, fostul Consiliu General a alocat peste șase milioane de euro pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Noi am aprobat 10 milioane de euro doar în acest an. Pentru Catedrala Mântuirii am alocat trei milioane de euro la începutul anului, iar acum vrem să alocăm încă două milioane. Este un proiect important, mai ales că suntem în anul Centenar. Nu se poate compara suma acordată pentru consolidări, cu cea pentru Catedrală", a declarat primarul general, Gabriela Firea, joi, la începutul ședinței Consiliului General al Municipiului București.



Reacția primarului vine după ce în spațiul public s-a spus că primăria ia bani de la Consolidări și îi redirecționează către Catedrală. "Vom aloca si anul viitor pentru consolidari. Daca in 30 de ani s-au consolidat doar 20 de cladiri cu risc seismic, anul acesta, deci in mai putin de jumatate de an, am demarat lucrari de consolidare la 20. Practic, ce am facut noi in nici macar un an s-a facut in aproape 30 de ani. Cred ca am demonstrat, prin aceste lucrari bugetare si printr-o seriozitate pe care noi o avem vizavi de acest domeniu, faptul ca ne preocupa, ca nu suntem indiferenti si ca demonstram acest lucru si prin sumele alocate si prin programele pe care le avem si prin infiintarea Companiei Municipale pentru Consolidari", a incheiat Firea.



Primăria Capitalei va aloca aproximativ 18 milioane de lei pentru construirea, amenajarea sau reparaţiile a 166 de biserici din Capitală. În urma acestei rectificări bugetare, în total, în 2018 vor fi alocate, pentru lăcaşurile de cult peste 63 de milioane de lei, se arată în proiectul de hotărâre publicat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. De asemenea, primăria intenţionează să aloce alte 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Astfel, suma totală pe care acest lăcaş de cult îl va primi anul acesta este de 25 de milioane de lei.