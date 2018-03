Florin Calinescu a dat detalii despre viata lui Andrei Gheorghe

Florin Calinescu, unul dintre cei mai buni prieteni al lui Andrei Gheorghe este rapus de durere. Acesta a intrat in direct la Antena 3, unde si-a exprimat regretul.

„E o viata pe care el si-a trait-o asa cum a dorit-o. Si-a pastrat unicitatea si ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totala si bruta a ceea ce dorit el sa faca, un om de cultura, un om invatat, ascunzandu-si timiditatea sub aceasta platosa a indraznelii continue. Am avut destule discutii in contradictoriu din care se nasteau idei. Chiar daca vedeai in ochii lui ca este de acord, forta contrariile. Si-a asumat asta", a declarat Florin Calinescu.

„Astazi, in jurul orei 22.15, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost gasita decedata la domiciul sau din orasul Voluntari, Pipera. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie din Voluntari si au gasit o persoana de aproximativ 50 de ani decedata. In urma verificarilor si identificarii s-a stabilit ca ar fi ost vorba despre Andrei Gheorghe. Momentan nu stim cauzele mortii, urmeaza sa soseasca la fata locului un medic legist pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul", a precizat Ciprian Romanescu, purt. cuv. IPJ Ilfov.