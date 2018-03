Florin Calinescu, atac devastator la Liviu Dragnea: "Cata nesimtire, cata, livulica mai inghitim?"

Florin Calinescu nu s-a mai putut abtine si a rabufnit pe contul sau de socializare, criticand starea precara a drumurilor din Romania. Juratul de la Romanii au talent ii considera vinovati pe toti ministrii care s-au perindat pe la Transporturi dar si pe angajatii de la CNAIR.

"Cata golanie la Tansporturi, Compania de drumuri si catastrofe (n.r.) CNAIR sau cum dracu' i-o mai zice. Sa ne intelegem. Din 90 incoace... Daca as avea putere, as face un tribunal special doar pentru astia. Si pentru cei care au fost prim-ministri, ca nu au golanit de capul lor. Cata nesimtire, cata, Liviulica, mai inghitim? Puscarie la salina! Fiecare live, de azi inainte, va incepe si se va termina cu subiectul asta. Pe langa altele", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Bugetul pentru anul 2018 in domeniul infrastructurii rutiere adoptat de Parlament contine alocari insuficiente pentru autostrazile aflate in lucru, la jumatate sau chiar un sfert fata de cat ar fi nevoie, desi unele proiecte ar trebui finalizate chiar anul urmator.

In plus, mai multe proiecte care au contractele semnate sau sunt deja finalizate in mare proportie au zero lei alocati pe anul urmator. Mai grav, majoritatea proiectelor lansate in licitatie in 2017 au alocari infime pentru 2018: Autostrada Sibiu - Pitesti, drumul expres Pitesti - Craiova, primii kilometri de autostrada din Moldova, autostrada de centura Sud a Capitalei sau Podul peste Dunare de la Braila.