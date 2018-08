Florin Calinescu o ironizeaza pe Carmen Dan, in urma scandalului cu numerele de inmatriculare anti-PSD

Florin Calinescu a publicat pe retelele de socializare un mesaj prin care ironiza modul in care politia romana a reactionat in cazul barbatului care avea drept numere de inmatriculare ale masinii o injuratura adresata actualului regim de guvernare. Actorul s-a amuzat pe seama gravitatii cu care politistii au tratat situatia, sustinand, amuzat, ca sintagma respectiva nu era o injuratura, cuvantul „m**e" insemnand, tehnic vorbind, „fata".

Actorul a oferit cateva „argumente" potrivit carora politia romana nu a reactionat potrivit in cazul scandalului creat dupa ce un sofer s-a prezentat pe strazile din Romania cu numere de inmatriculare care insultau PSD-ul. In stilul sau caracteristic, Florin Calinescu a comentat incidentul si s-a amuzat pe retelele de socializare, profitand de situatie pentru „a intepa", la randul sau, regimul actual de guvernare, atacandu-i pe Carmen Dan, ministrul de Interne, si pe Liviu Dragnea, liderul PSD.

„Carmensita (Camen Dan n.r), mi amor... am un deosebit respect pentru politie. Bine, nu pentru asta a ta, adica a lu Livulica. Respectul meu e pentru cei care trudesc cu adevarat in slujba cetateanului. Acum, „m**e", in limba care a generat acest neologism, nu semnifica, din prima, s*x oral. De o parte sau de alta. Inseamna „fata", „chip", „gura". Cam asa ceva. Dar daca ibovnicul pesedistelor, Livulica, crede ca „m**e" inseamna doar sa se presteze s*x oral, nu e ok. Nu pot fi de acord sa nu aram pamantul si sa nu il insamantam in acest sens, sa nu inmatriculam masini si, in general, sa tragem in penal orice m**e care poate aduce progres omului, omenirii si omeniei. Pentru ca m**a, ca s*x oral, aduce bunastare. Veselie. Crestere economica. Demografica. Pace. Etc. etc. Deci, Carmensita si dragi politisti, terminati cu ipocrizia. Nu faceti din „m**e PSD" o chestiune penala. Ea face subiectul si presedintiei si opozitiei si a minoritatilor. Face parte din cultura omenirii si a patrimoniului universal. Singurul liant intre economii, religii, sisteme politice. E patrimoniu ONU", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Razvan Stefanescu, posesorul autoturismului cu numarul injurios la adresa PSD-ului, a ramas fara permis si i-a fost deschis un dosar penal. Acesta incearca in prezent sa isi recupereze permisul de conducere si a anuntat, in fata sediului Brigazii Rutiere, ca va face plangere penala deoarece politistii „i-au traumatizat baietelul". Acesta si-a inmatrculat masina in Suedia, iar numerele erau, teoretic, valabile si pe teritoriile altor tari. „Ambasada Suediei in Romania vrea sa clarifice faptul ca placutele de inmatriculare personalizate, emise de Agentia suedeza de Transport, sunt valide pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Numerele personalizate ar trebui sa fie mereu insotite de documentele oficiale atat ale placutelor originale, cat si ale celor personalizate", se precizeaza pe contul de Facebook al Ambasadei Suediei in Romania.