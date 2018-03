Florin Calinescu rade de Liviu Dragnea: "Liviulica ... Creier de euglena verde pe corp de lup..."

Florin Calinescu are din nou o reactie vehementa la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, caruia ii adreseaza cuvinte grele. Totodata, cunoscutul actor aduce in atentie mai multe greseli pe care le-ar fi comis Dragnea in fata alegatorilor sai si ameninta cu subinteles ca protestatarii anti-PSD vor fi mai multi decat cei pro-PSD:

Livulica, stii de ce o sa pierzi? Pentru ca te-ai inconjurat de oameni mici, infractori si infractionabili. Creier de euglena verde pa corp de lupi. Pentru ca,de fapt, nu le mai poti controla setea de bani, ii tii acolo, sa nu vrea ei mai mult ca tine. Crezand ca vei trece puntea si cu niste consilieri rupti in cur. Care te costa mult. Unii chiar de prin Israel. Platiti din banii cui?!? Din banii nostri. Targu' asta de Craciun, pe care il faci cu ai tai, in piata suferintei noastre, nu te pune neam, bine, cu titularu' credintei noastre. Intreaba, desigur, prin consilierii tai+ceausescu, iliescu, roman, traian, etc... ce nasol e sa intarati norodul, mai ales in preajma nasterii Domnului! Si, pentru ca crezi ca poti schimba si proverbele noastre, uite, vin si io cu ceva: Nu poti aduna tu atatia cai, calariti de magari, cati 'caini' putem fi noi!"