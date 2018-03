Florin Calinescu : "Romani, ne sculam din somnul cel de moarte?"

Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a scris un mesaj pe Facebook, in anticiparea Congresului PSD, in care incearca sa-i convinga pe oameni sa ia atitudine. Acesta a mai subliniat ca „asteapta cu scarba sezatoarea comunistilor donatori in buzunarele lui livulica".

„Dragi Romani, iubiti compatrioti! Astept cu scarba sezatoarea comunistilor donatori in buzunarele lui livulica si un pic in ale lor, de sambata. Of cors, se va consacra infractiunea populara teleormaneana. La nivel national. Infractori, penali, condamnati, condamnabili, cercetati penal, tudorei, nicolai, iordachi, valcovi,nicolici si alti curcubei, vor consacra sambata golania infractionala civila si penala", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Acesta a mai precizat ca singurii care-i pot opri pe acestia din urma sunt oamenii si ca acestia trebuie sa ia atitudine - „ne sculam din somnul cel de moarte?!". „Chestia asta nu poate fi impiedicata pentru ca acolo 4/5 mii de complici o vor face. Ceea ce ei nu pot opri, este ATITUDINEA noastra. Cred ca putem fi mai multi decat 3 milioane de fani ai secerii& ciocanului+ cativa retardati ai lui tariceanu+cativa cetateni romani de etnie maghiara. Pareri? Ne sculam din somnul cel de moarte?!", a conchis Calinescu pe Facebook.