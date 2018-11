Florin Iordache, către Comisia de la Veneţia: Este exclus ca PSD să renunţe la secţia pentru anchetarea magistraţilor

Trei persoane au murit în urma prăbușirii a două clădiri în orașul Marsilia din sudul Franței. Corpurile a doi bărbați și o femeie au fost găsite sub dărâmături în urma prăbușirii a două clădiri în orașul Marsilia din sudul Franței, a anunțat brigada locală de pompieri, în timp ce căutările pentru găsirea altor potențiale victime continuă, […] The post Trei persoane au murit în urma prăbușirii a două clădiri în orașul Marsilia din sudul Franței | FOTO appeared first on Cancan.ro.

Romanian Finance Minister Eugen Teodorovici spoke in favor of a proposed reform of the EU’s Stability and Growth Pact, during an EU Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) meeting held on Tuesday in Brussels.