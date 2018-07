Florin Salam a detonat bomba intre cele mai periculoase clanuri mafiote din Iasi. Politistii nu mai inchid ochii noaptea!

De cateva saptamani nu mai este liniste in orasul Iasi si acest lucru sa intampla de cand doua dintre clanurile care se cred cele mai tari din toata Moldova si-au declarat razboi. Vandam Constantin, care face parte din clanul Tanase, a postat o filmare pe Facebook, in care ameninta cu acte de violenta membrii clanului Corduneanu.

Acesta povesteste mai multe incidente in care a fost implicat si Costel Corduneanu si ameninta ca in Iasi va iesi o adevarata revolutie. Se pare ca unul dintre motivele pentru care a pornit intregul conflict este ca la o petrecere, manelistul Florin Salam a cantat o melodie intitulata "Sa dispara indienii". De aici si pana la un conflict in toata regula a fost doar un singur pas, iar o parte dintre romi i-au transmis nemultumirea prin mai multe videoclipuri postate pe retelele de socializare sau pe Youtube.

"El canta in Canada tot la tigani, la Braila tot pentru tigani, la Galati cand te duci canti tot pentru indieni. Vreau sa ne explici cum ai ajuns la concluzia ca ar trebui sa dispara indienii, sa dispara tiganii. Nu ma intereseaza pe mine pentru cine canti, ce canti. Unde dai tu? Crezi ca nu o sa fii tras de urechi pentru treaba asta?", isi manifesta nemultumirea o parte dintre cei care s-au simtit jigniti de melodia cantata de Florin Salam.

Politistii s-au autosesizat. Au avut loc deja violente

Politistii ieseni s-au autosesizat si sunt cu ochii in patru in aceasta perioada, dupa ce pe retelele de socializare au aparut foarte multe mesaje de amenintare intre cele doua clanuri. Surse din cadrul anchetei au precizat ca mai multi ofiteri sub acoperire stau in zonele in care locuiesc membrii celor doua clanuri si sunt dispusi in orice moment sa intervina inclusiv cu mascatii de la Serviciul de Actiuni Speciale.

Deja, pana in prezent, mai multi membri ai clanurilor au fost audiati de politistii ieseni. Ciudat este faptul ca nimeni nu a recunoscut pana in prezent ca intre clanuri ar fi un conflict care s-ar putea termina urat, cu toate ca in filmuletele din mediul on-line amenintarile se vad de la o posta. Se pare ca intre cele doua clanuri exista un conflict mai vechi, iar din spusele membrilor clanului Tanase, casa in care locuieste Vandam ar fi fost atacata cu cocktailuri molotov, in seara de vineri spre sambata, insa nu au existat pagube sau victime.

La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi a fost demarata o ancheta in care sunt cercetate mai multe persoane care ar fi implicate in scandalurile care au avut loc zilele trecute intre cele doua clanuri din Iasi, iar echipele din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au efectuat deja mai multe perchezitii la persoanele banuite ca ar fi incercat sa incendieze casa in care locuieste Vandam Tanase.

Incidentul care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata a fost semnalat printr-un apel la 112, vocea de la capatul firului povestind ca un individ cu o cagula pe fata a aruncat doua sticle incendiare, vizand autoturismul parcat in curte. Recent, pe retelele de socializare a inceput sa circule un filmulet in care Vandam Tanase adreseaza o serie de amenintari clanului Corduneanu. Acesta afirma ca, in curand, la Iasi, va porni o revolutie si ca se vor da chiar si mandate de 25 de ani.

"O sa vezi istorie de care n-ai vazut in viata ta, va iesi crima in mijlocul strazii si se vor da mandate de 25 de ani in Iasi. Nu sunteti pregatiti pentru mine si familia mea. Iese revolutie la Iasi si mandate de 25 de ani! Tu nu ai dat de cine trebuie, ti s-a infundat la Iasi!", ameninta Vandam Tanase, intr-un videoclip postat pe internet.