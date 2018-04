Florin Zamfirescu: "Am dorit sa ma cuplez cu tine, dar am observat ca esti o curvă perversa!"

Intr-o postare vehementa, actorul Florin Zamfirescu demoleaza Uniunea Europeana, fiind nemultumit de degradarea Romaniei de cand a aderat la UE. Intr-un mesaj acid, actorul Florin Zamfirescu demoleaza Uniunea Europeana.

"Draga Uniune Europeana. Trebuie sa-ti marturisesc ceva important. Acum mai bine de zece ani am dorit sa ma cuplez cu tine. Erai plina de promisiuni, prevedeam un mariaj fericit. Abia mai tarziu am inteles ce le-ai impus celor pe care i-am trimis se te peteasca. Si ceea ce noua nu ne-au spus: ca ne voiai fara industrie, fara agricultura si ca mai voiai ca toate averile noastre sa fie instrainate. Fiindca veneam la tine, cea bogata, poate ca am fi acceptat...Dar, mai Uniune Europeana, am observat apoi ca esti o curva perversa, ca vrei sa dereglezi mintile oamenilor, ca nu ai nimic sfant. ", a postat actorul.

"Am inteles apoi ca averile tale, care ne-au atras, sunt de fapt furate chiar de la cei care, ca si noi, au crezut ca le aduci fericirea. Nu mai vreau cu tine, Uniune! Ne-ai distrus, ne-ai adus in sapa de lemn, ne-ai facut dusmani cu vecinii nostri, chiar si cu sarbii cu care eram cuscri. Crezi ca pe noi ne multumeste ca-ti recunosti "greseala" cu Milosevici? Tu ucizi si pe urma regreti! Ne-ai distrus invatamantul, cultura, ne-ai readus comunismul de care noi fugisem! Ne-ai distrus creativitatea si identitatea! Esti mai perversa decat Satana, sau esti chiar Satana, stimata Uniune, care te-ai transformat intr-o inchisoare din care nu se mai poate iesi", a mai scris Florin Zamfirescu.

Mesajul prin care actorul Florin Zamfirescu demoleaza Uniunea Europeana se incheie astfel: "Nu mai pot sa fac nimic, sunt singur si scarbit, o sa dispar si gata. Ma gindesc insa la copiii si nepotii nostri pe care i-am nenorocit, renuntand la identitate, la autonomie, la cultura si la traditii. Sub "corectitudinea ta politica" ai introdus rasismul, fiindca numai asa pot sa-mi explic interesul tau pentru decaderea moravurilor si smintirea mintilor europene. Ne vom reintalni, Uniune, in campii cu verdeata si vom mai discuta noi,fiindca cine rade la urma, rade mult mai bine!"