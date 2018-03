Forma de cancer ce poate fi anuntata de febra, oboseala sau scadere inexplicabila in greutate

Conform statisticilor mondiale, numarul persoanelor care se imbolnavesc anual de cancer ar putea ajunge la 24 de milioane pana in 2035. Medicii oncologi vorbesc deja despre cancer ca despre o boala cronica, situatie aparuta ca urmare a imbatranirii populatiei, dar si a progreselor uriase inregistrate in domeniul tratarii afectiunilor maligne. Terapiile sunt tot mai personalizate si tin cont de fiecare subtip de boala, iar rata de supravietuire si perioadele de remisie s-au prelungit spectaculos.

Cat priveste limfomul, aceasta forma de cancer a sistemului limfaticare o incidenta constanta de 3-4 %, inregistrata in lume ultimii 40 de ani. Exista mai multe forme de limfom, cel de tip Non-Hodgkin ocupand locul 10 ca frecventa in topul afectiunilor maligne. Expertii hematologi si oncologi lucreaza in echipa pentru a diagnostica si trata limfomul, ei atragand atentia asupra simptomelor si orientand pacientii spre cele mai bune tratamente. Medicul primar hematolog Carmen Paripas, din cadrul Spitalului Onco Card, atrage atentia asupra unor aspecte importante legate de acest tip de afectiune maligna.

Cauzele limfomului reprezinta inca un mister. Pana la aceasta ora, medicina nu a depistat cu exacitate cauzele limfomului, insa medicii vorbesc de implicarea unor factori de risc in declansarea bolii. "Anumite mutatii genetice cunoscute pot determina aceasta afectiune in prezenta unor factori favorizanti de risc: radiatii, expunerea la toxine, imunodepresia, boli ale sistemului imun. Alti factori de risc cunoscuti sunt: sexul masculin, varsta 15-35 sau peste 55 ani, imunodepresie, infectii cu virusul Epstein-Barr in antecedent", subliniaza dr. Carmen Paripas.

Limfomul debuteaza in celulele albe. in organismul uman, exista doua tipuri de celule albe: cele de tip B care produc anticorpi si cele de tip T, implicate in distrugerea microorganismelor si celulelor tumorale. "Exista 2 tipuri de limfom: Hodgkin si nonhodgkin, ultimul cu doua subtitluri: indolent si agresiv, majoritatea cu celula B, rar cu celula T. Ambele reprezinta o forma de cancer al sistemului limfatic, deosebite prin particularitati morfologice, imunohistochimice si evolutive, dar relativ identice ca manifestari clinice", descrie tabloul general al bolii medicul.

Simptomele pot fi comune multor afectiuni. Pentru ca nu exista teste de screening care sa puna in evidenta un limfom, specialistii recomanda tuturor celor preocupati de sanatate sa nu ignore anumite simptome si sa le raporteze medicului de familie si hematologului. Un limfom se poate manifesta prin cresterea in volum a ganglionilor limfatici, febra, oboseala, scadere inexplicabila in greutate, dureri in piept, respiratie ingreunata si frisoane.

Medicina actuala permite astazi tratarea cu succes a multor cazuri de limfom, datorita medicamentelor, interventiilor performante si metodelor de diagnosticare care ofera o mare acuratete si precizie, precum biopsia, tomografia, rezonanta magnetica si PET-CT-ul. "Tratamentul consta in chimioterapie si/sau radioterapie, transplant de maduva osoasa, imunoterapie, anticorpi monoclonali, in functie de stadiu, indice de prognostic, subtip histologic, varsta si toleranta individuala. sansele de supravietuire pe termen lung au fost deja crescute dupa introducerea terapiei cu anticorpi monoclonali, in anumite subtipuri de limfoame, dar si aici depinde de individualitatea fiecarui pacient. De asemenea, introducerea transplantului de maduva osoasa pe scara larga a dus la cresterea perioadei de remisiune, fara semne de boala si cu cresterea perioadei de supravietuire", completeaza dr. Carmen Paripas.

La fel ca in multe alte tipuri de afectiuni maligne, exista numeroase studii in desfasurare legate de diagnosticul si tratamentul limfomului. O cercetare americana recenta a Universitatii din Georgia, SUA, vizeaza diagnosticarea bolii printr-o analiza de sange, in timp ce un studiu al medicilor Clinicii Mayo arata ca activitatea fizica poate creste speranta de viata a pacientilor cu limfom. De altfel, medicii recomanda acestor persoane un stil de viata sanatos, o alimentatie echilibrata, evitarea expunerii la frig si consilierea psihologica.