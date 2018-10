Fostul Principe Nicolae si Alina Binder, primele declaratii dupa nunta. Iata unde isi vor petrece luna de miere

Fostul Principe Nicolae si aleasa inimii sale, Alina Binder, au oferit primele impresii referitoare la nunta lor, ce a avut loc in urma cu doar cateva zile. Fericitul moment a fost exact cum acestia au visat, iar cei doi proaspat insuratei s-au gandit deja si la modul in care isi vor petrece luna de miere. Fostul Principe si-a aratat, de asemenea, si dezamagirea cu privire la faptul ca familia regala nu s-a prezentat la eveniment, exceptie facand doar sora acestuia.

Principele Nicolae si Alina Binder au oferit primele declaratii dupa ceremonia religioasa, care a fost organizata la Sinaia. In cadrul unui interviu acordat celor de la Antena Stars, cei doi au dezvaluit cateva detalii referitoare la luna de miere si au marturisit care sunt primele ganduri si sentimente care ii incearca dupa acest fericit eveniment in care si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu.

„Am vrut sa aducem un omagiu strabunicilor si am ales acest loc (Curtea de Arges n.r). Am venit cat am putut de repede aici, sa depunem flori si am simtit prezenta lor si i-am avut alaturi. Inseamna foarte mult pentru noi Curtea de Arges. Buchetul de mireasa il voi lasa la Regina Ana, bunica lui Nicolae. Avem altfel de emotii acum, uitandu-ne in urma si vazand cum a iesit evenimentul si ce amploare a avut, suntem emotionati de tot ajutorul pe care l-am primit", a sustinut Alina Binder, conform celor de la Spynews.

„A fost un vis. Suntem lasati fara cuvinte, mai ales de ce experiente am avut in biserica, slujba a fost unica si a fost o mare bucurie pentru noi toti. (..) Ma bucur foarte mult ca sora mea a venit si a fost alaturi de noi in acest moment special. A fost foarte trist ca familia mea nu a venit, dar am o familie noua acum si sper ca vom avea o legatura cu familia mea in viitor, dar o am pe Alina, am socrii foarte draguti si sunt foarte norocos ca acum sunt alaturi de familia Alinei. A fost o tristete pentru noi ca Familia Regala nu au fost alaturi de noi, dar noi suntem alaturi de ei si sper ca putem avea un proiect sau mai multe proiecte in comun cu ei, pentru viitorul tarii noastre", a declarat fostul Principe Nicolae, dupa ce la nunta sa nici macat mama lui, Principesa Elena, nu a fost prezenta.

Desi nu au dorit sa dezvaluie toate detaliile referitoare la locatia aleasa pentru luna de miere, fostul Principe a marturisit ca inceputul acestei frumoase perioade din viata lor si-l vor petrece in Romania. „Este o surpriza unde vom merge in luna de miere, dar vom sta in Romania pentru mai multe zile si anul viitor vom avea o calatorie mai lunga. Incepem luna de miere in tara, in Romania, tara noastra", a explicat fostul Principe Nicolae.