Frumusetea ei l-a innebunit pe barbatul care i-ar fi putut fi tata. Individul a rupt hainele de pe ea si a violat-o la marginea orasului

O adolescenta in varsta de 14 ani a fost violata intr-un lan de porumb de un barbat mai in varsta cu 34 de ani decat ea. Grozavia s-a petrecut vineri, pe 14 august, in comuna Horlesti. Minora este de loc din comuna ieseana Cotnari, la fel si violatorul.

Cei doi s-au intalnit la Cotnari si au venit cu un mijloc de transport in comun catre Iasi. Ulterior, ajunsi in zona garii, barbatul i-a propus minorei sa mearga la o terasa. Copila a acceptat, avand incredere in barbatul care ii este vecin. De la terasa respectiva, fata a fost dusa la o alta si tot asa, pana cand barbatul i-a cerut sa il insoteasca pana in comuna ieseana Horlesti. Acolo, Dumitru Malauta a tras-o fortat intr-un lan de porumb, a dezbracat-o tinand-o strans de gura si a violat-o. Dupa mai multe minute de chin, fata a scapat.

Cert este ca, ambii s-au intors in Iasi dupa consumarea actului sexual. Dumitru Malauta a plecat catre Autogara Codreanu, iar Petronela a cautat plangand ajutor pe strada. Copila tremura si plangea in hohote si nu stia daca sa povesteasca prin ce a trecut sau nu. La un moment dat si-a facut curaj si a tras de mana o femeie necunoscuta.

Copila a oprit o femeie necunoscuta si i-a povestit plangand ca a fost dusa pe un camp si violata. Cand i-a auzit povestea, femeia nu a stat prea mult pe ganduri si a sunat la numarul unic de urgente 112. Un echipaj de politie a intrat pe fir si a inceput o ancheta. In scurt timp, oamenii legii au constatat ca ceea ce povesteste fata se confirma.

In timp ce fata era in grija unui echipaj de politie, un alt echipaj a plecat in cautarea violatorului. Dupa cateva zeci de minute, politistii l-au gasit pe individ in zona autogarii. Dumitru Malauta a fost luat de politisti si dus la audieri. Ulterior, barbatul a fost arestat pentru 24 de ore, iar mai apoi judecatorii au decis sa-l aresteze preventiv pentru 30 de zile. Surse din cadrul anchetei au precizat ca barbatul ar fi spus ca adolescenta a acceptat sa intretina relatii sexuale, insa copila sustine contrariul.