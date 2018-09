Fuga de Dragnea! Gabriela Firea intoarce foaia si lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis

Primarul Capitalei Gabriela Firea a lansat un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat ca sedinta CSAT a fost suspendata si ca asteapta ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare.

„Probabil ca au fost motive suficiente pentru aceasta decizie. Eu vreau sa spun urmatorul lucru. Dl presedinte ar trebui sa-si consume mult mai multa energie pentru binele acestei tari si sa nu fie in campanie electorala. Nu mi se pare corect ca un presedinte de tara sa fie foarte preocupat de bugetul domniei sale de protocol, dar sa nu fie ingrijorat de marile problemele din tara. (...) Mi-as fi dorit sa se implice mult mai mult in problematica tarii si sa nu dispara, iar cand apare sa faca declaratii in care sa certe pe unul si pe altul, care cand domnia sa nu era la serviciu munceau", a spus Firea, la iesirea de la Parchetul General.