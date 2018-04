Fugarul Ghita planifica strategia de a fi paralel cu statul impreuna cu Asaf Eisin si Cristian Burci

Fugarul Sebastian Ghita apare intr-o fotografie interesanta care a fost surprinsa intr-un bar din Belgrad de catre un compatriot roman care s-a deplasat in Serbia cu cateva zile inaintea sarbatorilor de Paste catolic (care a fost cu o saptamana inaintea celui ortodox).

Cu alte cuvinte, cam in perioada cand si Tudorel Toader, ministrul Justitiei trebuia sa ajunga în tara vecina in care s-a refugiat afaceristul Ghita. O poza foarte interesanta. Ghita isi consulta telefonul mobil pe mesagerie, linistit fata de amenintarile cu extradarea ale lui Toader, si insotit la masa de mogulul Cristian Burci, patron al ziarului Adevarul si al postului Prima TV, care in aparenta "joaca" pe partea DNA, anti-PSD, dar cu "statul paralel", infierat de fugarul nostru in mesajele sale. Burci pare la fel de degajat, fiind "de-al casei". Se vede ca lumea e mult mai "mica" decat pare, iar razboiul televizat cu "statul paralel" are o cu totul alta miza.

Dar cel mai interesant personaj de la masa, din centrul fotografiei, este consultantul politic Asaf Eisin, care face parte din echipa de strategi ai lui Liviu Dragnea, alaturi de celebrul Tal Silberstein. Eisin este la randul lui un apropiat al presedintelui sarb, Alexandr Vucici, si isi petrece mult timp la Belgrad. Tot el este cel care l-a sfatuit politic si pe Victor Ponta, fiind "artizanul" demisiei acestuia dupa Scandalul "Colectiv". Asaf Eisin este de multe ori vazut in compania lui Sebastian Ghita in acel bar din Belgrad, capitala pe care o considera "a doua casa". Din cand in cand mai pleaca la Bucuresti pentru a-l povatui pe Dragnea, care da interviuri din ce in ce mai des la Romania TV, postul fugarului român, acelasi care l-a introdus pe Eisin si la Gabriela Firea, pe care o indruma in chestiuni politice. Taberele de interese nu corespund mai deloc cu taberele politice si nici un caz cu perceptia populara mediatica.