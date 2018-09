Gabriel Dumitrascu: Rares Bogdan sunt si eu!

Gabriel Dumitrascu este initiatorul unui text-protest pe Facebook care a devenit viral si care este distribuit in cascada pe reteaua de socializare. Redam in continuare acest text cu un impact deosebit:

"Cand unul dintre noi, unul ca noi, este amenintat si intimidat sa-si cenzureze opiniile si atitudinile suntem amenintati si intimidati noi toti.

Rares Bogdan nu e mai breaz si nici mai vinovat decat noi.

Daca Rares Bogdan e acuzator la adresa celor ce ne mint si ne inseala, acuzatori suntem si noi.

Daca Rares Bogdan e vehement impotriva abuzurilor si hotiei, vehementi suntem si noi

Daca Rares Bogdan cere dreptate, libertate, bunastare si democratie pentru toti, asta cerem si noi.

Daca Rares Bogdan apara Romania, asta facem si noi.

Diferenta intre noi si Rares Bogdan este ca el apare seara de seara pe ecran, rostind gandurile si ofurile noastre, facandu-le auzite de mai multi.

Campania de strangerea de semnaturi de catre membrii PSD pentru acuzarea si intimidarea lui Rares Bogdan este indreptata si impotriva noastra, a celor ce ne regasim opiniile si vorbele, in opiniile si vorbele lui.

Sa respingem incercarile de cenzurare a dreptului la opinie si limitare a exprimarii libere!

Sa fim solidari si hotarati pentru a ne apara dreptul la adevar, dreptul la cuvant, dreptul la alta opinie!

Daca PSD continua sa ne ameninte si intimideze, sa le oferim ocazia sa ne priveasca in fata in Piata Victoriei.

Vom fii sute de mii in Bucuresti si milioane in Romania!

Niciodata singur!

Pe zi ce trece, mai multi!

Daca te regasesti in aceasta atitudine civica, fii solidar si distribuie mesajul."