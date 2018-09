Gabriela Firea explica de ce nu a participat la nunta lui Valentin Dragnea

Intr-un interviu in cadrul emisiunii Romania 9, la TVR, Gabriela Firea, a explicat de ce desi a oficiat cununia civila a lui Valentin Dragnea nu a fost prezenta si la cununie si la petrecerea ce i-a urmat, motivand ca ar fi fost doar un gest de complezenta, doar pentru a salva aparentele, avand in vedere relatiile dintre ea si Liviu Dragnea.

"Am promis celor doi tineri ca voi oficia cununia civila, asta cu mult inainte de a avea aceste discutii cu domnul Dragnea. Ei sunt tineri si nu au nicio vina in toata situatia asta. A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a dansa, a socializa ar fi insemnat sa imi fie rusine de mine, avand in vedere discutiile si mesajele cu domnul Dragnea. Am luat decizia in familie, impreuna cu sotul meu, sa nu mergem doar pentru a salva aparentele. Vedeti si in relatiile personale, a participa la anumite evenimente doar pentru a salva aparentele, pentru a salva un management defectuos al domnului Dragnea.

Stiu ca au fost invitati toti parlamentarii, toti ministrii. Din figurile putin mai cunoscute stiu ca a primit invitatie domnul Tudose, dar nu s-a dus. Eu i-am spus domnului presedinte ca uman nu pot sa continui aceasta relatie", a declarat Gabriela Firea, la TVR.