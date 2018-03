Gabriela Firea ii santajeaza pe consilierii generali cu dosare penale si cu judecata in caz ca voteaza impotriva proiectelor ei

Primarul general al Capitalei si-a dat arama pe fata in sedinta de miercuri a Consiliului General. Pe langa faptul ca s-a iscat un scandal cu Nicusor Dan, care a fost evacuat "cu politia" de la sedinta, desi avea tot dreptul sa participe in calitate de parlamentar, a aparut si o inregistrare video in care Firea ii ameninta pe consilieri.

Gabriela Firea i-a amenințat pe consilierii municipali care votează împotriva proiectelor ei că îi va da în judecată. Că, zice Firea, cică oamenii ăia blochează Bucureștiul. Cum îl blochează? Opunându-se înființării unor companii municipale (care sunt găuri negre în care se duc banii noștri, ai bucureștenilor). In acelasi timp, Firea santajeaza cu dosare, ameninta ca va da la procurori reteaua de firme si nepotismele din Primarie ale consilierilor generali.

Gabriela Firea: "Voi face publică lista cu toate rudele dvs, domnule consilier general, cu prietenii colegilor dvs... Avem lista completă cu toate. Rudele, cunoștințele, prietenii, vecinii, iubiții, puncte puncte, ai celor de la PNL, PDL, acești consilieri care se opun, dar rudele și prietenii lor câștigă bani grei de la Primărie"

Filmul cu amenintarile vulgare ale Gabrielei Firea, printre grimase ingrozitoare, poate fi urmarit mai jos:

Cat despre evacuarea lui Nicusor Dan, cu scandal, am verificat ce spunea politicianul, dupa ce a fost dat afară din ședință de consiliu la Primaria Municipiului Bucuresti. E adevărat. Deputații și senatorii pot participa la astfel de ședinte, pot incusiv să ia și cuvântul (conform art. 52 din legea administrației publice și art. 30 din Regulamentul Consiliului General al Municipiului București)

Nicușor Dan: "Senatorii şi deputaţii au dreptul să participe la şedinţele de consiliu judeţean sau local să spună ce doresc. Am făcut o cerere acum două zile, am depus-o la registratură şi am vrut să iau cuvântul, aşa cum legea îmi permite. Preşedintele de şedinţă spune că regulamentul CGMB este mai important decât legea, ceea ce este o aberaţie juridică."