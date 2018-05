Gala Bute, la final! Elena Udrea așteaptă verdictul în Costa Rica

Astăzi, la Înalta Curte, sunt programate pledoariile finale în dosarul "Gala Bute", în care sunt judecaţi Elena Udrea, fost ministrul al Dezvoltării şi Turismului şi Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box. În primă instanță, Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare, iar Obreja la 5 ani de detenţie.

Potrivit procurorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu două milioane de euro, prin cheltuieli fictive pentru organizarea, în 2011, a galei în cadrul căreia Lucian Bute a boxat la Bucureşti. Diverse firme au sponsorizat evenimentul pentru a primi, în schimb, decontarea la timp a unor lucrări finanţate de ministerul condus la acea vreme de Elena Udrea. La precedentul termen de judecată, avocatul său anunţa că aceasta se află în Costa Rica și că a primit statutul de refugiat politic. Elena Udrea consideră că sentinţa pe care a primit-o, de şase ani de închisoare cu executare, este una abuzivă, fiind o victorie de etapă a sistemului. Aceasta a mai spus că nu acceptă să meargă la puşcărie, întrucât acuzaţiile "nu sunt probate cu nimic". Udrea afirmă că mai are ași în mânecă și amenință cu dezvăluiri despre judecătorii de caz.

"Consider că această sentință este abuzivă, că este o victorie de etapă a sistemului. Cred că judecătoarelor le-a luat atât timp să se gândească cum să dea pedepsele să cadă logic. Nu există nimic. Există o declarație a lui Nastasia că a primit o geantă. Pe această declarație eu am fost condamnată. Cred că la Nastasia s-a oprit, altfel nu îmi imaginez cum și-a făcut averea pe care o are. Bătălia este pe viață și pe moarte. Mai am foarte multe lucruri de spus, inclusiv despre cele care m-au judecat. Nu am vrut până acum să se considere că pun presiune pe completul de judecată" a mai spus Elena Udrea, la Antena 3.

Ulterior, la un alt post de televiziune, Elena Udrea a mai declarat că nu acceptă să meargă la puşcărie, întrucât acuzaţiile "nu sunt probate cu nimic": "Eu nu accept sa merg la puscarie avand in vedere ca aceste acuzatii nu sunt probate cu nimic, sunt minciuni sfrunate. Am informatii despre mai multi judecatori care au ajuns inclusiv la Inalta Curte cu sprijinul dl-ului Coldea. O parte din bani sunt in cont la Dinu Pescariu. Am facut si eu doua denunturi, dar nu au fost bagate in seama, impotriva dnei Kovesi si impotriva dl Coldea. Am crezut ca se va face justitie pana am vazut abuzuri. Am spus mai demult ca "daca este vorba sa existe victime colaterale pentru succesul luptei impotriva coruptiei, fie si asta".

Udrea a mai spus că niciunul dintre cei care au dat declaratii impotriva sa nu au luat cu inchisoare sau au primit pedepse derizorii: "Nu spun ca sentinta este o nedreptate, spun ca este un abuz. Niciunul dintre cei care au dat declaratii impotriva mea nu au luat cu inchisoare sau au primit pedepse derizorii. Cei care nu au fost de acord sa de declaratii impotriva mea au primit cu executare. In acest dosar numai eu trebuie sa dau bani inapoi. Nici pana astazi mituitorul nu este judecat, este martor in dosar. Mie ce mi se imputa in acest dosar sunt toate sumele din Gala Bute, toata contravaloarea promovarii Romaniei, nu s-a regasit niciun fel de beneficiu de imagine in favoarea Romaniei? Cum sa imi imputi mie contravaloarea promovarii Romaniei? Am luat 6 ani pentru abuz in serviciu nu in conditiile in care la CCR exista aceasta dezbatere - cat de bine este definit abuzul in serviciu, ci in conditiile in care eu am fost ministru, si nu exista nicio semnatura", a mai spus Udrea.