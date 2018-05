Gemeni de cinci luni, morti dupa ce tatal lor i-a uitat in masina

Intr-un orasel din statul american Virginia a avut loc o intamplare tragica - doi gemeni, un baietel si o fata, in varsta de doar cinci luni au fost gasiti sufocati in masina parintilor. Vina ii apartine in exclusivitate tatalui, care pur si simplu i-a uitat pe cei doi bebelusi in autoturism.

Barbatul isi dusese sotia la serviciu, el fiind cel care urma sa aiba grija, acasa, de copii. In momentul in care a revenit, a intrat in casa si a adormit. S-a trezit doar cand i-a sunat telefonul, moment in care si-a dat seama ce s-a intamplat. Era, insa, din pacate, prea tarziu. Unul dintre bebelusi murise deja, iar celalalt, in stare foarte grava, a fost dus la spital, dar nici el nu a mai putut fi salvat de medici.

"A fost cu siguranta un act de nelijenta, nu unul voluntar. Nici nu stim cum putem sa le alinam durerea", a declarat media una dintre vecinele familiei. Politia a avertizat in legatura cu pericolul repetarii unor intamplari similare, in conditiile in care temperatura ambianta atinge 21 de grade Celsius, in interiorul masinii se pot atinge 40 in doar jumatate de ora.