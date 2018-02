George Maior, audiat în Comisia de control SRI

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii (S.U.A), George Maior este audiat, marți, în Comisia pentru controlul SRI, în calitate de fost șef al Serviciului Român de Informații (SRI). Și fostul adjunct al Serviciului Florian Coldea urmează să vină în fața parlamentarilor pe 6 martie. Maior a declarat înaintea audierii la Comisia SRI că, din punctul său de vedere, și-a făcut datoria.

„Consider că mi-am făcut foarte bine datoria în funcția de dirctor al SRI. Serviciul a ajuns una dintre cele mai respectate instituții în comunitatea de servicii și informații occidentală și nu numai. Consider că întotdeauna am acționat în spiritul legalității", a declarat fostul director al SRI. Întrebat de jurnaliști despre afirmația președintelui Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, potrivit căreia Agenția Națională de Integritate (ANI) a solicitat Serviciului Român de Informaţii „o notă secretă" la care a făcut referire fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, în care se enumera şi Klaus Iohannis, primar al municipiului Sibiu la vremea respectivă, precizând că „suprinzător sau nu" este faptul că nota respectivă a plecat de la SRI către ANI „exact" în ziua (20 februarie 2013 - n.r.) în care Iohannis devenea membru al PNL, Maior a replicat: „Aceea nu este o acuzație, Serviciul Român de Informații transmite ionformații, nu transmite directorului informații. Am venit de bună credință, să răspund la toate întrebările Comisiei".

Pe 2 februarie, ambasadorul României în SUA a avut o întâlnire la Parlament cu Claudiu Manda, la finalul căreia a afirmat că „a avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, subliniind că „este în interesul tuturor" să fie clarificate anumite aspecte prezentate în spaţiul public. „Am stabilit o dată (pentru audierea în Comisie - n.r.). Eu cred că am avut o discuţie foarte bună. Este în interesul tuturor să clarifice anumite aspecte pe care le-aţi văzut în spaţiul public. Nu am nicio reţinere, cum nu am avut de fapt niciodată, în a mă prezenta la invitaţia unei comisii pentru a discuta orice aspecte ridicate de membrii acelei comisii. Aştept cu nerăbdare să încheiem această discuţie şi, în acelaşi timp, să realizez foarte bine mandatul de ambasador în Statele Unite", a declarat Maior, la finalul întâlnirii cu Manda, care a avut loc la Palatul Parlamentului.