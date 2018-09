Gest de protest fara precedent! TROOPER, cea mai buna formatie de heavy metal din România se retrage din Festivalul organizat de ARCUB sub bagheta Gabrielei Firea

Extraordinara formatie de rock Trooper, considerata de fani cea mai buna trupa de heavy metal din Romania, care a cantat alaturi de găști valoroase, precum Iron Maiden, Scorpions, Manowar etc. a facut un gest fara precedent. S-a retras dintr-un festival deoarece era asociat cu ARCUB, centrul cultural al Primariei Capitalei, manipulat de Gabriela Firea si focar al coruptiei.

"Deci: am fost contactati de oameni minunati care vor sa faca un concert frumos! Am discutat si ne-a fost spus ca nicio primarie nu este implicata in acest eveniment. ASTAZI a aparut afisul cu sigla arcub si primaria Bucuresti. Am hotarat sa NE RETRAGEM din acest eveniment. Trooper nu canta la niciun concert din Bucuresti pe afisul caruia apar arcub si primaria. Le cerem scuze celor care voiau sa ne vada, insa vom avea si alte ocazii. Stay Trooper!", a scris Alin Dinca (aka Coiotu), solistul vocal al Trooper, pe pagina sa de Facebook.

UPDATE: La cateva ore dupa ce TROOPER a facut anuntul si care anunt a fost intens distribuit pe retelele de socializare, o alta formatie cunoscuta din Romania, SUIE PAPARUDE, a ales sa sa se retraga din Festivalul ascociat ARCUB si Primariei Capitalei.