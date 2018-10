Gheorghe Marmureanu despre cutremurul de 7.5: "Nu poate fi anticipat sau evitat, excercitiul este binevenit"

Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, a vorbit despre exercitiul pentru cutremur care se desfasoara in Romania. In prezent, se efectueaza o pregatire a interventiei pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter.

Gheorghe Marmureanu a subliniat, la Romania TV, ca este normala aceasta simulare. Profesorul a precizat ca un cutremur la o adancime mare se produce si atat, nu poate fi anticipat sau evitat. Totodata, presedintele onorific al INFP atrage atentia ca sunt necesare exercitiile care se desfasoara avand in vedere ca nu e simplu de trait un cutremur, chiar si cu pregatire, pentru ca genereaza o adevarata nebunie.

"Foarte multe povesti se spun mai mult din necunoastere. Cutremurele vrancene nu stii cand vor fi sau cat de mari vor fi. Eu am ajuns la concluzia ca sunt intamplari, se intampla lucruri asupra carora nu avem niciun control. in istoria poporului roman, avem o evidenta a cutremurelor, ele nu au loc cand gandim noi. Nu e simplu de trait un cutremur, e o zapaceala, o nebunie." a spus Marmureanu la Romania TV.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, sambata, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 sunt estimate peste o mie de victime, intre care patru sute de morti, in urma cutremurului de 7,5 grade Celsius produs in Vrancea. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a transmis presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru decretarea starii de urgenta, asteptandu-se raspunsul de la Cotroceni.