Ghita sustine ca denuntatorul din dosarul sau nu exista: "Acel cetatean Serghei Petrus nu exista. E un fals!"

Fostul deputat PSD Sebastian Ghita, aflat in prezent in Serbia, a declarat, luni seara, intr-o interventie la Romania TV, ca seful DNA Ploiesti, procurorul Lucian Onea, s-a autoincriminat, de fapt, in conferinta de presa sustinuta luni.

El a sustinut ca denuntul din dosarul sau este un fals si ca a inceput proceduri pentru a le prezenta judecatorilor sarbi "adevarul despre acele probe fabricate", pe baza carora a primit mandat de arestare si cerere de extradare. "Parchetul General va trebui sa ne probeze. Nu mai au loc de intors. Orice putere ca a lui Kovesi e efemera. Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi? I-ati fost complici! Nu au scapare cei de la Parchetul General!", a spus Sebastian Ghita, potrivit news.ro.

"Am urmarit coferinta de presa a domnului Onea. A admis ca vocea de pe inregistrari este vocea dansului. Intr-un acces de furie ne-a spus tuturor ca ceea ce a semnat si a trimis judecatorilor nu apartine unui cetatean din Moldova. Eu ma intreb cum a putut sa se autoincrimineze in halul acela. Nu numai ca acele tabele sunt false, dar principala legatura dintre aceste documente si persoana mea sau Victor Ponta este facuta pe baza acelei scrisori falsificate. Nimic altceva din acel dosar nu ne spune ca ar fi ceva legat de campania lui Ponta. Acest om a vrut sa minta judecatorii. Astazi ne-a spus cu gura lui. Eu ma intreb daca ei cred ca vor scapa cu un comunicat de presa", a declarat Ghita, la Romania TV.

El a sustinut ca denuntul impotriva sa a fost falsificat si ca acel cetatean care l-a semnat, Serghei Petrus, nu exista. "Acel denunt e facut de un cetatean. Poate fi pus din nou sa dea o proba si sa i se expertizeze scrisul. Acel document e un fals. Acolo se spun o multime de povesti. Ca a lucrat pentru campania lui Ponta. Acel cetatean Serghei Petrus nu exista. E un fals. Nu e nici vreo identitate acoperita. Greseala lui Onea asta e. A incercat sa minta prin omisiune. Parchetul General va trebui sa ne probeze. Nu mai au loc de intors. Orice putere ca a lui Kovesi e efemera. Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi? I-ati fost complici! Nu au scapare cei de la Parchetul General! Astazi se fac de ras cu aceasta iesire publica istorica", a sustinut Sebastian Ghita.

Ghita a mai sustinut ca cererea de extradare a sa a fost facuta pe denunturi false si ca a inceput proceduri pentru a prezenta judecatorilor sarbi "adevarul despre acele probe fabricate", pe baza carora a primit mandat de arestare si cerere de extradare.

Antena 3 a difuzat, duminica seara, o inregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea de la DNA Ploiesti ar fi incercat sa faca dosare in baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni si oameni de afaceri, intre care Sebastian Ghita. Vlad Cosma a sustinut, de asemenea, ca seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, i-ar fi cerut sa modifice documente si probe care ar fi fost folosite ulterior in dosar.

Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a sustinut luni o conferinta de presa pentru a raspunde acuzatiilor de fabricare si plantare de probe lansate de fostul deputat. Onea a spus ca DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea. Procurorul a afirmat ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a si intamplat, dar nu vor ceda presiunilor, chiar daca acestea sunt din ce in ce mai agresive. Seful DNA Ploiesti a precizat ca chiar astazi a solicitat Inspectiei Judiciare (IJ) sa faca verificari, fiind in joc reputatia procurorilor.