Gică Hagi - „E o părticică a României care nu mă vrea aici! Vreți să mă scoateți din fotbal?"

Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este nemulțumit de modul în care s-au prezentat și interpretat declarații ale sale de la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

După partida de aseară, din etapa a șasea, de la Ovidiu, pierdută de FC Viitorul cu 1-4, Hagi a fost întrebat, la flash-interviul de la Digi Sport, și despre jucătorul Florinel Coman, de la FCSB, iar tehnicianul constănțean a răspuns:

Vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Ce rost are să vorbesc eu? Orice aș zice, se interpretează. De acum încolo, cred că vă las pe voi să vorbiți despre fotbalul românesc. Voi, ziariștii, faceți anumite lucruri și aveți interesul vostru, să mă certați cu toți, să mă stricați cu toată lumea. Asta e, n-o să mai vorbesc. Când o să mă întrebați, nu mai răspund. Știți voi mai bine la ce mă refer. N-are rost. Eu voi încerca să fac anumite lucruri, cât pot. Vă las pe voi să analizați, să vorbiți, să spuneți ce vreți. Eu, dacă zic ceva, e interpretat numai într-un mod negativ. Atât de departe ați ajuns, să-mi inventați atacuri, lucruri contra oamenilor de fotbal. Vreți să mă scoateți din fotbal? Dacă vreți asta, ieșim, nu-i problemă, dar nu voi ieși, pentru că eu am intrat să muncesc, să creez niște copii, să formez jucători. Aveți un obiectiv frumos. OK, bravo vouă! Vom vedea. Dar nu voi mai vorbi, să nu mă mai întrebați deloc, de nimic. O să vin la televizor și o să vorbesc doar de cât a fost scorul și cum am jucat. E o părticică a României care nu mă vrea aici. OK! Vom vedea. Voi munci în continuare, voi face ale mele, chiar dacă unii stau după mine și se uită, îmi creează titluri, invenții și cum vor ei. Să mă strice cu toată lumea, când eu îmi dau o părere. Repet, sunt îndreptățit să-mi dau cu părerea, pertinent, despre orice lucru. O să mă uit eu acum la voi toți, cum o să mergeți, ce o să analizați, ce veți vorbi. Eu voi tăcea, să fiu prieten cu toți, să nu mă mai puneți în gura tuturor. Titluri, invenții și toate alea! Nu se poate! Eu îmi dau o părere, România să naturalizeze câți jucători vrea. N-am nimic împotrivă, că e ceva normal. Eu am spus doar, la o întrebare care mi s-a pus, că eu îl am pe Drăguș, care e român și nu trebuie naturalizat. Și de aici a început iar: Hagi atacă Federația, Hagi cu Contra! Și eu mi-am dat o părere, glumind, la conferință! Titluri! Apoi, când a văzut că nu e Gnohere, a băgat-o cu Postolachi. Dacă veți, băgați-mă în gura la toți, bateți-vă joc de mine, că am venit acasă și muncesc. Scormoniți-mi ce vreți voi! Dar asta e. Îmi place fotbalul și trebuie să îndur aceste lucruri.