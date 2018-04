Gică Hagi e un pachet de nervi din cauza ultimelor declaratii facute de Liviu Dragnea

Desi Hagi a incercat sa stea departe de lumea politicii, a rabufnit dupa ultimele declaratii ale liderului PSD, Liviu Dragnea. In mai multe ocazii pe parcursul ultimilor ani, Gica Hagi s-a plans ca in momentul in care pus bazele academiei sale de fotbal, la Ovidiu, in judetul Constanta, nu a primit niciun sprijin din partea autoritatilor, fie ele centrale sau locale. Reusind, chiar si asa, sa construiasca din nimic, pe camp, cu proprii bani investiti, o baza de cinci stele.

O declaratie facuta de Liviu Dragnea i-a adus aminte lui Hagi de dificultatile avut la materializare proiectului sau. cu care s-a confruntat, atunci cand a intrat in fotbal din postura de finantator. Dragnea a spus ca in Romania avem nevoie de cat mai multe stadioane noi, nominalizand si cateva orase in care fotbalul exista doar la nivel de maidan sau de spatele blocului. "Focsaniul are nevoie de un stadion. Si nu e un caz singular, e un program de reabilitare si modernizare a stadioanelor existente, unde va fi cazul vom vorbi despre stadioane noi si, de asemenea, un program de realizare a catorva sute de stadioane cu gazon artificial mici, medii si mari, parte din programul nostru complex de dezvoltare a sportului de masa si a celui de performanta", a afirmat liderull PSD.

Mesajul lui Dragnea l-a provocat pe Hagi, care a fost plin de nervi la conferinta de presa pe care a sustinut-o la finalul meciului de duminica, pe care formatia sa, Viitorul l-a castigat in fata Astrei. "Poate auzim intr-o buna zi ca se face un stadion si la Constanta! Se fac stadioane in toata tara! Aud ca se fac si prin cine stie ce comune... Mai trebuie la o comuna sa se faca stadion frumos si la Constanta... nu se poate! Sau nu e in plan!? Si sunt la bani... Am auzit ca se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanta. Orasul e prea mic, nu e important. S-a nascut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce sa-i facem? Lasa, ca a bagat el bani acolo, ca iubeste prea mult fotbalul si a bagat bani pe camp. Nu am nici canalizare, acum vreau sa fac. Va dati seama unde ne ducem?", a spus Hagi.