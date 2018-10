Goana dupa bani pentru Buget! Finantele au decis sa creasca accizele inainte de vreme

Desi se angajase sa nu creasca, in 2019, accizele la carburanti si la alcool, Ministerul Finantelor s-a razgandit si se pregateste acum sa le majoreze. Justificarea: daca a crescut inflatia, e firesc sa majoram si accizele! Din pacate pentru romani, aceasta atitudine a Finantelor nu e doar lipsita de noima, dar va provoca si un nou val de scumpiri.

In mod normal, potrivit Anexei 1 din Codul Fiscal, accizele la carburant ar fi trebuit sa ramana neschimbate pana in anul 2022. In realitate, insa, Ministerul de Finante se pregateste sa majoreze accizele inca din 2019, potrivit unui document facut public recent. Spre exemplu, potrivit legii, acciza pentru benzina fara plumb ar fi trebuit sa ramana si in anii urmatori la nivelul de 1.976,36 lei/1000 de litri. Potrivit noilor planuri ale Finantelor, insa, aceasta acciza ar urma sa se majoreze cu peste 3%, pana la 2.038,62 lei/1000 litri.

La prima vedere, nu pare o scumpire insemnata. In realitate, insa, majorarea accizei ar putea duce la scumpirea litrului de carburant, la pompa, cu sume cuprinse intre 7 si 10 bani. Pentru un proprietar de Dacie Logan, de exemplu, asta va insemna ca un plin de benzina va costa cu pana la 6 lei in plus, din 2019. O societate care transporta marfa, insa, va plati, in medie, cu 15 lei in plus pentru plinul fiecarei masini mari folosite. Iar asta l-ar putea face pe patron sa-i perceapa clientului sau - sa spunem, un supermarket - tarife mai mari pentru livrarea marfurilor. La randul sau, cheltuind in plus, magazinul isi va recupera cheltuielile in plus scumpind produsele de la raft.

O crestere neplanificata de acciza va avea loc si la alcool, in 2019. Astfel, pentru bere, spre exemplu, acciza va creste de la 3,3 lei/hectolitru la 3,4 lei/hectolitru. Ministerul Finantelor sustine ca va majora aceste accize in baza Legii 277/2015, care stabileste ca nivelul lor poate fi armonizat cu cel al inflatiei.

Profesorul de economie Bogdan Glavan sustine insa ca, inainte de toate, principiul care sta la baza majorarii accizelor este gresit. "Orice impozit pe care il pui trebuie sa aiba un scop precis. Banii stransi din impozit trebuie folositi la ceva. La noi, se vorbeste despre cresterea accizei la carburanti, sa spunem. Dar nu e prevazut nimic in lege despre destinatia banilor. Iar asta inseamna ca se pot pune impozite pentru orice scop", a explicat Bogdan Glavan, pentru Ziare.com.

Expertul in economie a apreciat, intr-o postare recenta pe o retea de socializare, ca a creste accizele din cauza ca s-a majorat inflatia este nu doar o greseala, ci chiar "o ticalosie". In ce priveste majorarile de preturi care vor fi generate de cresterea accizelor, Bogdan Glavan spune ca nu trebuie sa ne asteptam la scumpiri generalizate, pentru simplul fapt ca piata nu mai poate sa le suporte. "Temerile scumpirilor cauzate de cresterile de accize sunt induse de oameni care n-au o educatie economica solida. Este adevarat ca scumpirea carburantilor inseamna o presiune mai mare pe profitabilitatea unor firme, printre care cele ale transportatorilor.

In aceste conditii, transportatorul va cere mai mult de la, sa spunem, un comerciant si alti contractori. Iar contractorii, la randul lor, vor cere mai multi bani de la altii. Dar asta nu merge la infinit. Iar totul se termina la consumator. Daca el are aceiasi bani ca inainte de scumpirea carburantilor, nu va putea sustine o structura de preturi mai mari in intreaga economie. Omul nu va putea cheltui mai multi bani decat are.

In consecinta, unele preturi vor creste, altele vor ramane neschimbate, iar altele vor scadea. Un produs care se obtine cu cantitati mari de energie, sa spunem, sau in pretul caruia transportul are o pondere mare, se va scumpi. Dar un alt produs sau serviciu - sa spunem un serviciu de frizerie - care nu include nici prea mare consum de energie, nici transport, nu se va scumpi", a conchis profesorul Bogdan Glavan.