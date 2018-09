Grăsimile care nu te îngraşă! Mănâncă-le ca să slabeşti!

Pe vremuri, specialistii in nutritie considerau ca o dieta bogata in grasimi ii ingrasa si imbolnaveste pe oameni. Intre timp insa lucrurile s-au schimbat. Singurele grasimicu adevarat periculoase pentru sanatate sunt cele trans. In vreme ce celelalte tipuri de grasimi sunt, in general, benefice. Ba chiar ajuta la scaderea in greutate.

Bineinteles ca nu poti doar adauga alimente grase la o dieta deficitara si gata slabesti. Insa „consumul unor alimente nutritionale variate, inlucisv grasimile, ajuta la senzatia de satietate si la prevenirea supraalimentarii", a explicat specialistul in neurostiinte Darya Rose. Iar acest lucru determina scaderea in greutate.

Daca vrei sa ramai suplu si sa ai un stil de viata sanatos poti depasi teama de grasimi prin adaugarea urmatoarelor alimente in dieta ta:

1. Nuci, alune, seminte

Chiar daca sunt bogate in calorii - o portie de 18 nuci, alune etc contine 170 calorii - studiile au demonstrat ca oamenii care le mananca mai des au un IMC (Indice de Masa Corporala) mai mic comparativ cu persoanele care nu le consuma. Oamenii de stiinta cred ca daca mananci nuci si alune cresti numarul de calorii arse. Iar tu te simti satul pentru mai multa vreme. Ceea ce inseamna ca in final mananci mai putine calorii.

2. Ulei de cocos

Cercetarii preliminare au aratat ca o lingura de ulei de cocos poate creste rata metabolica avand ca rezultat arderea a inca 120 de calorii pe zi.

3. Avocado

Avocado furnizeaza un mix de grasimi sanatoase, fibre si vitamine ceea ce-l plaseaza in topul alimentelor recomandate de dieteticieni. Studiile au aratat ca persoanele supraponderale care mananca jumatate de avocado la praz se simt satule si peste cinci ore.