Grapini, mesaj dupa protestele violente din Bucuresti. Nu s-a dezmintit nici acum

Europarlamentarul Maria Grapini a spus, duminica, ca se intoarce "cu groaza" in Parlamentul European, unde va trebui sa dea explicatii despre incidentele din Piata Victoriei, care afecteaza imaginea Romaniei, inclusiv in contextul preluarii presedintiei Consiliului UE.

„Ma duc cu groaza in 28 (august - n.r.) la Bruxelles, pentru ca nu da bine. Eu sunt si in Comisia de libertati civile si justitie, vom fi pusi clar pe ordinea de zi. Nu da bine nici pentru pregatirea presedintiei ( Consiliului UE - n.r.), pentru ca nu mai devenim credibili. Noi aparem acum ca un stat, culmea, desi este un Guvern cu o majoritate in Parlament, aparem ca o tara instabila, ori nu are nimeni incredere in tine, de la investitori pana la oameni de afaceri din Romania', a spus Grapini, potrivit Mediafax.

Ea a mai adaugat, 'din punctul de vedere al regulilor europene', interventiile jandarmeriei din Piata Victoriei au fost normale. 'Eu nu am fost acolo si sigur ca ma iau numai dupa stiri. Unii spun ca a fost justificat, unii nu. Dar ce pot sa spun cu foarte mare precizie, din punctul de vedere al regulilor europene, este ca, daca cineva vrea sa rupa gardul unui perimetru care a fost delimitat pentru protest, fortele de ordine intervin. In toate statele. Asta este o regula clara. Daca tu ai vrut sa rupi gardul, atunci ei au dreptul, prin regulamentul lor, sa intervina. Evident ca violenta atrage violenta, evident ca nu trebuiau incitati mai mult decat erau ei', a adaugat Maria Grapini.

„Din punctul de vedere al organizarii mai avem mult de lucrat, pentru ca ati vazut ca si in Statele Unite si in Germania si in alte state, cand au aparut secvente de genul, ati vazut ca jandarmii sau politistii intervin foarte ferm, dar ca la chirurgie, delimiteaza partea aceea vulcanica, tocmai pentru a nu se manifesta in mase, pentru ca pe mase le poti stapani foarte greu in momentul in care e un numar foarte mare de oameni acolo. Asa ar fi trebui sa delimiteze si sa inconjoare grupurile perturbatoare', a completat europarlamentarul.