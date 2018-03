Grevă generală în Sănătăte! Sindicaliștii spun că majorările salariale sunt doar pe hârtie

Sindicaliştii din domeniul sănătății, care au avut luni o ședință, vor declanșa greva generală din cauza regulamentului de sporuri şi a legii salarizării. Decizia a fost luată în unanimitate.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa la minister, ca "Ar fi o ipocrizie ca Sanitas sa declanseze greva, in conditiile in care veniturile vor creste. Stiu ca sunt nemultumiri legate de aplicarea sporurilor, dar acel procent de 30% trebuie sa il respectam. Veniturile nete nu scad, veniturile nete cresc. Noi avem in lege 30% (plafonul sporurilor - n.red.), mai mult decat atat nu putem in acest moment."

Conform procedurilor, protestul va începe cu patru zile de pichetări, care vor avea loc pe 22, 24, 27 și 29 martie la sediile ministerelor Sănătății, Muncii, Finanțelor, dar și la sediul PSD. În aprilie, va avea loc un miting la care, din informațiile Digi24, vor participa în jur de 20.000 de angajați din sănătate, cu toții fiind nemulțumiți de regulamentul de sporuri și de legea salarizării.

Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a decis, luni, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu data de 1 martie sunt "doar pe hartie", a declatat luni, pentru Hotnews.ro, prim-vicepresedintele federatiei Sanitas, Iulian Pope. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anuntase, la inceputul lunii februarie, la scurt timp dupa instalarea in functie, ca salariile medicilor, asistentilor medicali si ale altor angajati din sistem vor creste cu procente cuprinse intre 70% si 170%, incepand cu data de 1 martie.

Iulian Pope a mai precizat ca si angajatii din sistemul sanitar afiliati altor federatii sindicale, precum Hipocrat, au anuntat ca se vor alatura protestului. Sindicalistii din sanatate spun acum ca, pe fondul noii modalitati de impozitare a salariilor si a plafonarii sporurilor la maximum 30% din salariu, salariile din sistem nu cresc la nivelul anuntat de minister.

Salariile medicilor si asistentilor vor creste in luna martie cu procente cuprinse intre 70% si 172%, fata de nivelul din luna ianuarie, potrivit legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anuntase, pe 8 februarie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o conferinta de presa, la scurt timp dupa instalarea in functie.

Ministrul Sanatatii a dat asigurari, la acea vreme, ca exista bani cuprinsi in buget pentru aceste majorari subtsantiale, adaugand ca "Principala mea temere este sa avem un act medical de calitate, corespunzator acestor salarii. Aducem salariile la aproape nivelul Uniunii Europene, deci cred ca trebuie sa oferim si servicii la nivel de Uniunea Europeana. In acest moment nu mai exista scuza."

"Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie. Cresterile salariale prevazute de legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice se aplica in doua etape: incepand cu data de 1 ianuarie 2018 salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de salariile din decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017", afirma, in urma cu o luna, Sorina Pintea.

"Incepand cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. Salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de luna ianuarie cu procente cuprinse intre 70% si 172%. Un medic primar din unitati sanitare clinice are un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 de 4.108 lei, iar in martie 2018 de 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de garda, sporurile pentru conditii, care pot dubla salariul net", declara, la acea vreme, ministrul Sanatatii.

In acest moment, atat in Bucuresti si in tara, exista deja proteste ale biologilor, biochimistilor si chimistilor din sistemul sanitar, ale caror salarii scad, incepand din luna martie, in urma aplicarii legii. Ministrul Sanatatii a admis, de altfel, in luna februarie, ca aproximativ 3% dintre angajatii din sistem vor avea scaderi salariale in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii unitare. Este vorba despre angajatii din laboratoare - chimisti, biochimisti, farmacisti - dar si de persoanele care ocupa functii de conducere din categoria inaltilor functionari publici, directori si adjunctii acestora, precum si sefii de birouri si consilierii incadrati in cabinetele directorilor, pentru ca, spunea ministrul Sanatatii, "veniturile acestora depaseau cu mult veniturile celor incadrati in posturi similare la alte ministere".