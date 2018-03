Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă cu mai multe modificări ale Codului fiscal

O profesoara a fost arestata dupa ce a intretinut relatii intime cu un elev in varsta de numai 13 ani. Parintii copilului au aflat de fapta abominabila si au dat-o pe mana politiei.

Iubirea te face sa te simti bine in pielea ta si il vezi si pe cel drag intr-o lumina desavarsita. Totul ti se pare perfect atunci cand iubesti si cand primesti aceleasi sentimente inapoi, de aceea esti mult mai generos in gesturi de afectiune.

Aseara, un copil in varsta de 12 ani din Iasi s-a spanzurat din greseala dupa ce s-a jucat cu o funie. Acesta a vrut sa sperie o vecina, insa intr-un moment de neatentie streangul i s-a strans in jurul gatului.

Actiune de proportii in Romania si in Italia la capatul careia o grupare condusa de mafia calabreza a fost destructurata. Chiar liderul temutei N'drangheta din regiunea Calabria a fost ridicat dimineata de mascati din Bucuresti. Alaturi de el, zeci de romani si italieni au ajuns la DIICOT, unde procurorii antimafia ii acuza ca au escrocat sute de persoane. Un milion de euro ar fi furat din conturi bancare.

Invatamantul obligatoriu s-ar putea intinde pe durata a 15 ani, dupa ce deputatii au votat o lege in acest sens. Proiectul legislativ va merge la Senat, care este for decizional in acest caz.