Haos in Franta! Sute de persoane retinute si zeci de mii de politisti scosi pe strada

Politia franceza a retinut 320 persoane in Paris, sambata, cand se asteapta ca noi proteste ale „vestelor galbene" sa aiba loc. Manifestatiile anti-guvernamentale ale „vestelor galbene" de astazi - numite „Actul patru" - au facut ca unele statii de metrou, Turnul Eiffel, muzeul Luvru si mai multe magazine mari sa fie inchise, la fel si numeroase restaurante.

In jurul orei locale 09.00, protestatarii s-au adunat la Arcul de Triumf din capitala franceza, potrivit News.ro. Potrivit canalului BFMTV, numarul total al arestarilor a ajuns la aceasta ora la 320, pentru a fi prevenite violentele. Sambata trecuta, la aceeasi ora, doar sase persoane erau retinute. Autoritatile au luat masuri importante de securitate, temandu-se ca protestele vor deveni violente pentru al doilea weekend consecutiv. „In ultimele trei saptamani s-a nascut un monstru care a scapat de sub controlul creatorilor sai", a spus ministrul francez de Interne, Christophe Castaner. El a precizat ca in cazul celor care vor face noi distrugeri in oras nu va exista niciun fel de toleranta. Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.